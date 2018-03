L’appel à candidature de l’Adema à la présidentielle de 2018 ressemble à une simple formalité pour calmer les ardeurs de certains. Car les premiers responsables du parti ne croient pas en leur capacité de trouver un candidat consensuel. Et un éventuel soutien à IBK dès le 1er tour n’est pas à écarter. C’est du moins ce qui ressort de l’interview qu’a accordée le Pr Tiémoko Sangaré, Président du parti, à nos confrères de « Jeune Afrique»

A quatre mois de la présidentielle de 2018, le lancement d’un appel à candidature en vue de désigner un candidat consensuel de l’Adema alimente tous les débats au Mali et ailleurs. Au sein du parti des abeilles, les cadres et militants sont partagés entre deux options. Il s’agit pour les uns de désigner un candidat issu des rangs du parti conformément à la vocation première d’un parti politique qui consiste à conquérir le pouvoir. Et pour les autres de soutenir un candidat rassembleur d’une grande coalition politique avec une plateforme politique. Après des débats parfois très houleux, la direction du parti a décidé d’explorer la piste de désignation d’un candidat issu du parti à travers l’appel à candidature du parti. De l’avis de plusieurs cadres de l’Adema, cette option est périlleuse pour le parti. Car, expliquent-ils, au regard des ambitions nourries par les uns et les autres, il sera quasiment impossible de trouver un candidat consensuel en si peu de temps. Si par extraordinaire la « Ruche » venait à trouver un candidat, analysent des observateurs politiques, le temps fera défaut pour une bonne préparation des échéances électorales. Conscients de ces différentes incommodités, les plus avertis des cadres adémistes se montrent pessimistes. C’est le cas du président du parti, Pr Tiémoko Sangaré.

Malgré nos différentes sollicitations à travers des messages et appels téléphoniques, celui-ci n’a pas souhaité nous répondre sur cette question de candidature de son parti. Puisque le plus important pour nous était de le faire parler, on a pu dénicher sa position chez «Jeune Afrique». Dans une interview qu’il a accordée au confrère, Pr Sangaré déclare: « Si on ne trouve pas un candidat de consensus pour l’Adema, nous soutiendrons le président IBK ». Avant de rejouer le même « disque » le week-end dernier lors d’une rencontre avec des militants du parti, rapporte L’Indicateur.

Si l’Adema-PASJ décide finalement de soutenir IBK, ses militants poseront des conditions, assure le ministre. « Il faut que nous nous retrouvions dans le programme du président IBK, dans son plan de gestion du pouvoir et dans le rôle que nous aurons à jouer dans sa gouvernance», prévient Tiémoko Sangaré, selon L’Indicateur du Renouveau.

De toutes les façons, comme nous l’annoncions dans nos précédentes parutions, quel que soit le plan ficelé, à cette allure, l’implosion est inévitable à l’Adema. Même si cette débandade peut profiter à la probable candidature d’IBK, les autres candidats sérieux à l’image de Soumaïla Cissé puiseront aussi dans ce parti qui croule sous le poids des ambitions démesurées de certains de ses cadres.

Oumar KONATE

Commentaires via Facebook :