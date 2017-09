Ses partisans attendaient sans doute une prĂ©sentation avantageuse du bilan des 4 ans. Le prĂ©sident IBK s’y s’est essayĂ© le 4 septembre dernier, mais sans un succĂšs Ă©clatant. Car un bilan, c’est comme un nez sur le visage : ou on le voit ou on ne le voit pas ! En l’espĂšce, une torche de spĂ©lĂ©ologue ne suffirait pas pour Ă©clairer notre lanterne.

Passons sur les incantations sur la revalorisation des salaires des fonctionnaires en rappelant juste Ă IBK que la plus significative dans l’histoire du Mali, c’est celle consĂ©cutive Ă l’adoption du nouveau Statut GĂ©nĂ©ral de la Fonction publique en 2002 et les incidences du Pacte de SolidaritĂ© pour la croissance et le dĂ©veloppement signĂ© entre le gouvernement et les syndicats.

En l’absence de faits et d’actes visibles et palpables, le chef de l’Etat s’est contentĂ© de symboles fragiles.

L’arrivĂ©e du Gouverneur Ă Kidal est, Ă ses yeux, l’augure d’une paix qui a dĂ©sertĂ© le Nord, puis le Centre du Mali et menace Ă tout moment de s’effondrer au Sud.

L’on est encore plus inquiet de la publicitĂ© sur les vertus du Programme prĂ©sidentiel d’urgences sociales.

Un programme d’urgence est un instrument de dĂ©but de mandat pour prendre en charge des questions qui ne peuvent pas attendre. Quand Ă 15 mois du terme, le prĂ©sident IBK recourt Ă un tel expĂ©dient, il met de l’eau au moulin de ceux qui pensent que son magistĂšre n’a pas commencĂ© avec un Programme de dĂ©veloppement Ă©conomique, social et culturel pour le Mali. Les temps sont durs et les rĂ©sultats plus qu’improbables.

Dans cet exercice d’une grande dĂ©licatesse en l’absence de bilan chiffrĂ©, bĂ©tonnĂ© et goudronnĂ©, IBK aurait pu nous Ă©mouvoir Ă l’évocation de la « Solitude » du pouvoir qu’il affronte. Sauf que pour un homme qui organise sa propre inaccessibilitĂ©, y compris de ses proches collaborateurs, on est enclin Ă penser plutĂŽt Ă la gestion solitaire du pouvoir.

1460 jours aprĂšs, il est vraiment loin le temps des proclamations dĂ©finitives, des flamboyantes formules, du messianisme triomphant. Gouverner, c’est ne pas une mince affaire !

TiĂ©fing  Â