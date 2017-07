Un Hadith dit : « le meilleur des Princes est celui qui aime et fréquente les érudits. Le pire des érudits est celui qui aime et fréquente les Princes ». Certains parmi ceux qui sont supposés être les Bergers de notre pays, qui se délite à vue d’œil, ont choisi de faire cause commune avec le Prince sur la question référendaire. A la grande mosquée de Bamako, lieu Saint s’il en est des pousses-au-crime ont donné libre cours à leur haine. Des incultes qui n’ont pas compris que l’islam leur interdit d’ôter leur propre vie par le suicide a fortiori celle d’un autre qui a le seul tort de penser différemment et de l’assumer.

Cette poussée de fièvre dit quelque chose de peu glorieux sur l’islam dans notre pays, très marqué par la connivence de la mosquée avec le Palais.

Feu Monseigneur Luc Sangaré a montré combien le Guide religieux honorait son ministère en étant la « bouche de ceux qui n’ont point de bouche ». Même dans les moments critiques, c’est au pouvoir qu’il demandait l’effort de patience et de retenue sans cautionner les dérives de quelque nature.

Aujourd’hui, la plupart de nos chefs religieux sont « forts avec les faibles et faibles avec les forts », pour emprunter les mots du philosophe français Michel Onfray. Au lieu de se préoccuper de ce que nous avons dans notre gamelle de crève-la-faim, ils font foin du joint qu’il y aura dans notre tabac à rouler.

Que n’ont-ils pas vu le président de la République effectuer de mi-mai à mi-juillet 08 voyages et sur trois continents aux frais du contribuable. S’ils lisent ou se font lire les journaux, ils ont pu apprendre que l’inutile Salon présidentiel à l’aéroport de Sénou, ayant coûté entre 8 et 11 milliards F CFA a été récemment inondé, jetant ainsi nos maigres deniers à l’eau.

Sans démagogie aucune, cet argent aurait pu servir à édifier une nouvelle grande mosquée à Bamako ou une belle cathédrale pour célébrer notre premier cardinal. Un pétard est-il plus intolérable que des centaines de millions consumés dans du Kérosène ?

IBK s’est empressé d’aller enterrer l’ancien président de la BAD à Dakar et a tourné le dos aux exécutés de Ménaka. Rien à dire Imam ?

Il y a tellement de raisons de pousser une gueulante dans ce pays que nous Maliens aurions pu écrire l’opuscule de Stéphane Hessel : « indignez-vous » ! Donc certains religieux seraient avisés d’arrêter de passer leur colère sur les victimes pour contenter les puissants, sous peine d’éteindre la faible lueur d’autorité qui leur reste. Balle à terre !

Tiéfing Â

