Le vendredi 22 janvier 2010, avant l’aube, des contrebandiers arabes de Telemsi et des Imghads enlevèrent, Baba Ould Sidi Elmoctar, chef traditionnel octogĂ©naire et diabĂ©tique du clan Kounta. La presse malienne qualifia l’incident comme un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Selon des informations, un convoi de drogue fut piĂ©gĂ© dans une embuscade dans la rĂ©gion de Kidal durant la semaine du 10 au 16 janvier. Les contrebandiers auraient Ă©tĂ© des arabes de Telemsi et des Imghads.

Le groupe qui embusqua la caravane aurait été dirigé par le fils de Ould Sidi Elmoctar et composé de combattants arabes Kounta et Ifoghas. La caravane avait cinq armes automatiques démontables sur camion et de la cocaïne. Les estimations de la taille de la cargaison variaient entre plusieurs kilogrammes à plusieurs tonnes de cocaïne.

Les communautĂ©s maliennes du Nord-Est ont gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ© l’enlèvement d’Ould Sidi Elmoctar comme irrespectueux et dangereux pour le calme relatif ressenti dans cette rĂ©gion du Mali. Une source Ă Kidal commenta que c’est la première fois depuis près d’une vingtaine d’annĂ©es qu’un chef tribal aussi important avait Ă©tĂ© kidnappĂ©. Le dernier incident s’est produit en 1993, lorsque le colonel El Hadji ag Gamou de l’armĂ©e malienne avait enlevĂ© Attaher Ag Intallah, le chef du clan Ifoghas de Kidal. Pour certains, les deux Ă©vĂ©nements ne peuvent pas ĂŞtre comparĂ©s parce que le contexte Ă©tait totalement diffĂ©rent. Attaher Ag Intallah fut enlevĂ© pendant une pĂ©riode de guerre ouverte, alors que l’enlèvement d’Ould Sidi Elmoctar fut un affront plus sĂ©rieux durant une pĂ©riode de paix.

Le lundi 25 janvier 2010, le gouvernement envoya une dĂ©lĂ©gation composĂ©e du ministre de la Culture Mohamed Elmoctar et d’autres officiers militaires pour nĂ©gocier la libĂ©ration de Ould Sidi Elmoctar. Tous les membres de la dĂ©lĂ©gation Ă©taient des arabes du Telemsi Ă l’exception du Colonel Guichma, un songhaĂŻ. Un ancien directeur de la DGSE, l’agence de renseignement malien, dĂ©clara Ă un officier amĂ©ricain que la dĂ©lĂ©gation a Ă©tĂ© envoyĂ© sans dĂ©lai parce que les risques d’un conflit plus large Ă©taient Ă©levĂ©s. Le 27 janvier, les ravisseurs relâchèrent Sidi Elmoctar Ă Gao, après deux jours de nĂ©gociations et de fortes pressions sociales.

Bien que tout le monde pensait que l’enlèvement n’était qu’un acte de banditisme constituĂ© d’une embuscade et d’un vol de produits de contrebande, les sources amĂ©ricaines pensaient que l’Ă©vĂ©nement Ă©tait d’une grande importance et rĂ©vĂ©lateur d’une tendance vers un plus grand conflit intertribal dans le Nord-Est du Mali.

Cette partie du pays se divisait rapidement en deux camps politiques : d’un cĂ´tĂ© les communautĂ©s arabes de Telemsi et les Imghad de la rĂ©gion de Gao, de l’autre cĂ´tĂ© les communautĂ©s arabes Kounta et Ifoghas de la rĂ©gion de Kidal. Ces deux camps formalisèrent leur existence politique avec la crĂ©ation du “RĂ©seau de Plaidoyer” dirigĂ© par les Kounta-Ifoghas et les “Forces du Changement” dirigĂ© par l’alliance Telemsi-Imghad. Les Ifoghas et les Kountas ont Ă©tĂ© les leaders traditionnels des touaregs et des communautĂ©s arabes du Mali depuis un siècle et demi. Les Telemsis et Imghads ont Ă©tĂ© sous leur tutelle.

Une partie des rĂ©centes frictions rĂ©sulte de l’arrivĂ©e d’une forme de dĂ©mocratie ces dernières annĂ©es. Les Telemsis, entre autres groupes, sont traditionnellement des trafiquants-commerçants. Ils sont accusĂ©s d’utiliser leurs richesses pour acheter les Ă©lections (en particulier dans les Ă©lections communales d’avril 2009) et d’utiliser les moyens de l’État pour usurper l’autoritĂ© traditionnelle. Les conflits entre les communautĂ©s de Telemsi et Kounta ne sont pas nouveaux. Au dĂ©but des annĂ©es 2000, ils Ă©taient engagĂ©s dans une longue pĂ©riode d’hostilitĂ©.

Les rĂ©bellions successives et l’arrivĂ©e des terroristes dans le septentrion malien ont progressivement changĂ© l’ordre social crĂ©ant ainsi une instabilitĂ© dans toute la zone. Le danger d’un conflit plus large se profile Ă l’horizon en dĂ©pit de la prĂ©sence d’une armada internationale.

Amadou O. Wane

Collaborateur externe,

Floride, Etats-Unis

amadou@amadouwane.com