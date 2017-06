Vraiment quoi, c’est difficile de supporter notre Kankelentigi dèh ! Les gens ont des problèmes lui, tout ce qu’il comprend c’est la révision de constitution ou constitutionnelle wa je ne sais même pas. Y’a quoi qui ne va pas même ? Il parait que le Mali veut avoir le sénat quoi ? Mais, il va faire quoi avec ça même ? Quelque chose que les autres sont entrain de quitter là nous on veut rentrer dedans ? Et puis même là, est-ce que on a fini avec les autres problèmes même ? Vrai vrai là, les gens ont faim il faut les donner à manger. Les gens ont soif vous n’a qu’a les donner à boire. Les gens ont gagné peur il faut les securimenter un point deux trait !

Ah kankélentigi, c’est projet qui est fini wa ou bien y’a quoi qu’on ne sait pas ? Il faut laisser tomber ce problème là dèh ! Beaucoup de gens n’ont pas du tout content ça. Il parlé beaucoup beaucoup et nous peut rien dire. On wa dire quoi si nous même on comprend rien dans business là ? Ou bien vous voulez donner mangement à certains vieux pères ? Si c’est là, il faut trouver autre solution ! Y’a tellement de mangement au nord jusqu’à les Français ne weulent même pas quitter là-bas. Mais dans tout ça là, ce qui me fait rire là, c’est que les gens connait même pas ce que on appelé référendum à plus forte raison révision constitutionnelle. Wraima quoi, pour le bonheur des maliden il faut laisser tomber. C’est parce que c’est mois de carême et puis y’a affaire de Ras Bath et Haidara là que les gens parlé pas beaucoup. Ils sont trop occupé sinon à tè diya dèh !

AS