Maliba yako ! Vraiment yako ! Depuis là ça wa pas. Problème sur problème jusqu’à on ne sait plus ce que on wa faire encore même ? Dans Mali là quoi, chacun pense qu’il aimé le pays plus que les autres. Un peu seulement Il insulté les zan sur facebook, il crié crié pour rien. Surtout ladji bourama là, il est devenu grand père de tout le monde. On dit tout sur lui et sa famille.

Wraima c’est dans quel bon pays on insulté le chef comme ça même ? Quand tu wa parlé, il won dir que tu es avec régime. Sinon là, est-ce que affaire de référendum là est arrivé là-bas ? Si tu wé pas tu n’a ka woté « Ayi » son couleur là est rouge si tu wé aussi fo woté « awo » son couleur là est blanc où ya problème dans ça là ?

Mais au lieu de ça, chacun parlé ce qu’il wé. C’est wrai wo, c’est pas wré wo, pas son problème. Un peu seulement ils won envoyé fitinè dans notre maliba. Dans tout cà la même quoi ! cè zoposition que je ne comprend pas. Les zeun font leur marché, il prenenez ça comme si c’est leur idée alors que c’est eux qui woulais changé le même constitution là en 2007. Héi mon zami on dit la constitution. Tièh oh c’est même sauce !

On n’a pas fini avec problème de wote que le campement kanganba est attaqué par les mauvais gens qu’on appélé terroriste. Nous on pensé que c’est vrai vrai kangaba là djà c’est un bar chouchou des toubabou. Tous le monde au courant que les fous de Allah là ne content pas choz comme ça wo surtout dans mois béni là !

Ils sont venus tuer les gens cadeau comme ça ! il parait ça chauffé dèh ! Si tu vois que on porté pantalon pour courir là c’est parce que ce n’est pas chaud d’abord. Heureusement la forsat a maitrisé la situation.

Amadingué Sagara