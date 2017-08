L’agriculture telle que la pratiquait nos grands-pères a-t-elle, aujourd’hui, un avenir ? La question mĂ©rite d’être posĂ©e Ă l’heure oĂą le nombre de bouches Ă nourrir a pris l’ascenseur et oĂą notre environnement est en train de basculer au tout numĂ©rique Ă une vitesse vertigineuse. Si mon grand-père Ă©tait encore de ce monde, pour de nombreuses raisons objectives, il n’aurait pas pu continuer Ă pratiquer sa bonne vieille technique d’agriculture itinĂ©rante sur brulis, comptant exclusivement sur la force du biceps de ses enfants, la daba et la gĂ©nĂ©rositĂ© sans bornes de Dame nature. Il aurait compris, sans grande difficultĂ©, que son exploitation dont la taille et le rendement suffisaient Ă asseoir sa rĂ©putation d’intrĂ©pide paysan dans toute la contrĂ©e, Ă©tait promise inexorablement Ă disparaitre. « Autres temps, autres mĹ“urs », dit-on couramment ! Après l’étape de transition marquĂ©e par l’omniprĂ©sence de l’encadrement et son discours sur l’équipement et les techniques, l’agriculture du continent se libĂ©ralise et s’essaie Ă l’agrobusiness. Cette forme d’agriculture n’est plus le terrain de chasse rĂ©servĂ© aux grands fermiers blancs d’Afrique de l’Est et du Sud. Elle n’est pas non plus le privilège de grands capitaux Ă©trangers qui ont investi massivement dans les cultures de rentes comme le coton, le cafĂ©, le cacao, l’hĂ©vĂ©a, etc. Ce modèle qui vise Ă rĂ©duire les coĂ»ts de production tout en boostant les rendements s’invite de plus en plus  dans des exploitations tenues par des jeunes fermiers ambitieux. Sans ĂŞtre forcĂ©ment tous issus d’universitĂ©s europĂ©ennes et amĂ©ricaines, ces nouveaux fermiers ont Ă cĹ“ur d’expĂ©rimenter dans leur terroir ce qui a rĂ©ussi ailleurs. Et l’une des clĂ©s de la rĂ©ussite de cette transformation qualitative est la maĂ®trise des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Il s’agit, essentiellement, de l’internet et la tĂ©lĂ©phonie mobile qui ont rĂ©ussi, ces dix dernières annĂ©es, une percĂ©e très spectaculaire sur le continent. A telle enseigne que les spĂ©cialistes et autres praticiens n’hĂ©sitent plus de parler d’ «agriculture 2.0 » pour dĂ©signer cette mutation en cours dont le chantre est le CTA. Selon les spĂ©cialistes, « le concept d’agriculture 2.0, suppose une agriculture dont la pratique intègre l’usage des TIC (Internet et tĂ©lĂ©phonie mobile en l’occurrence) en vue d’une optimisation de la production et des rendements. DĂ©coulant de la volontĂ© des acteurs de ce secteur (et pas seulement) de mettre les TIC au service de l’agriculture, elle se manifeste entre autres, par l’utilisation des TIC par ces derniers dans leur travail quotidien ». Dans cette Afrique en marche, les nouveaux entrepreneurs du secteur vont Ă la pioche des informations mĂ©tĂ©orologiques via leur smartphone ; ils se connectent aux marchĂ©s depuis leurs ordinateurs ; utilisent des tablettes tactiles pour dĂ©couvrir les offres de machines-outils et passer commande. Une vraie rĂ©volution que mon grand-père ne comprendrait pas, lui dont l’horizon se limitait Ă la foire hebdomadaire distante d’une dizaine de kilomètres. Dans un vieil article publiĂ© par le CTA (Centre Technique de CoopĂ©ration Agricole et Rurale, financĂ© par l’Union europĂ©enne), que j’ai lu rĂ©cemment, un de ces pionniers originaire du NigĂ©ria s’exprimait ainsi : « J’ai Ă©tĂ© en mesure de travailler en rĂ©seau. J’y ai gagnĂ©, matĂ©riellement parlant… Les choses que, normalement, je n’aurais pas connues ou des choses que je n’aurai sans doute apprises qu’Ă l’Ă©cole ou dans une bibliothèque, je les ai maintenant Ă portĂ©e de main. Je trouve du matĂ©riel de partout dans le monde sur mon tĂ©lĂ©phone portable ». Mais son frère ghanĂ©en, taillĂ© dans la mĂŞme Ă©toffe et mis en vedette dans un article du journal Le Monde, fait mieux. Joshua Ayinbora, c’est son nom, utilise un drone pour survoler sa plantation d’ananas. Le « volatile » lui ramène des images qu’il va exploiter pour « orienter son action sur le terrain, vĂ©rifier l’irrigation, ou constater des anomalies liĂ©es Ă des diffĂ©rences de traitement phyto sanitaires ». Cet agriculteur fait partie d’une poignĂ©e d’entrepreneurs africains qui ont Ă©tĂ© formĂ©s par Airinov, le leader français du drone agricole pour tenter d’implanter le modèle sur le continent. Il n’est pas peu fier de l’expĂ©rience : « Comprendre mes ananas est dĂ©cisif si je veux atteindre mes objectifs de croissance. L’agriculture de prĂ©cision est aujourd’hui indispensable pour minimiser les risques et maximiser les rendements ». Ces nouveaux fermiers originaires du Ghana, du NigĂ©ria, de Tanzanie, d’Ouganda, du BĂ©nin, de RDC… sont la tĂŞte de proue d’une nouvelle race d’exploitants africains qui donnent du sens Ă la RĂ©volution Verte tant clamĂ©e par de nombreux leaders sur le continent mais qui tarde Ă sa concrĂ©tiser. Dans un second temps, selon les initiateurs du projet, il est prĂ©vu que ces leaders proposent leurs services aux paysans, aux coopĂ©ratives, aux collectivitĂ©s ou aux assurances. Ils pourront aussi solliciter Airinov, la start-up française,  pour des analyses prĂ©cises de donnĂ©es, notamment sur l’utilisation d’engrais. Enfin, afin de rĂ©duire les coĂ»ts pour les paysans, les vols (de drone) pourront concerner des regroupements de petits producteurs d’un mĂŞme produit de quelque milliers d’hectares de rizières au Ghana ou de palmiers Ă huiles en Ouganda, oĂą chaque producteur possède en moyenne 1,5 hectare. Si l’on admet volontiers que l’agriculture 2.0 n’est qu’à ses balbutiements sur le continent, il faut se rĂ©jouir quand mĂŞme de l’engouement qu’elle suscite au sein de la profession et Ĺ“uvrer, par consĂ©quent, pour l’élargissement de la base de ses adeptes.

Serge de MERIDIO