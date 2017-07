Dans cette chronique, nous avons déjà évoqué, à plusieurs reprises, la cyberguerre ou guerre cybernétique.

La cyberwarfare, pour reprendre un anglicisme, “consiste en l’utilisation d’ordinateurs et d’Internet pour mener une guerre dans le cyberespace ». Cette guerre, Ă l’image du terrorisme qu’imposent des acteurs non-Ă©tatiques, est elle-aussi asymĂ©trique. Autrement dit, la cyberguerre n’implique pas deux armĂ©es conventionnelles d’Etats belligĂ©rants diffĂ©renciĂ©es, a minima, par leurs tenues et qui obĂ©issent scrupuleusement Ă des règles d’engagement qu’elles ont signĂ©es. Cette guerre, vĂ©ritable monstre de Frankenstein, cible « les sites et organisations gouvernementales, les institutions, les grandes et moyennes entreprises, les organisations privĂ©es et les particuliers ». Pour ĂŞtre complet sur l’apprĂ©hension de la cyberguerre, il faut noter que « le blocage informatique des moyens informatiques et donc des centres de commandements ou de transmission d’information » sont ses principales modalitĂ©s d’action les plus courantes. En gĂ©nĂ©ral, ils se manifestent par la propagation « des virus informatiques, les vers informatiques et les dĂ©nis de services ». ForcĂ©ment, ces preux guerriers des temps modernes ne peuvent pas ĂŞtre, sous toutes les coutures, des gens frĂ©quentables comme vous et moi. En gĂ©nĂ©ral, ce sont « les groupements de pirates informatiques, les organisations terroristes, les escrocs de tous genres mais aussi les armĂ©es et les organisations gouvernementales ». Sans surprise donc, les Etats eux-mĂŞmes ont investi ou tentent d’investir ce nouveau champ de bataille en mettant en place de vĂ©ritables armĂ©es de « geeks » nanties de ressources consĂ©quentes. IsraĂ«l, les USA, la Russie, la Chine, la CorĂ©e du Nord, la liste n’est pas exhaustive, semblent ĂŞtre les pays les plus agressifs en la matière. Si l’espionnage traditionnel s’intĂ©ressait presque exclusivement aux secrets militaires, la guerre de la toile, quant Ă elle, a un champ de bataille plus large qui cible les informations Ă©conomiques, les infrastructures, la politique, les arts et la culture, la communication, les individus, etc. L’actualitĂ© brĂ»lante qui tient le monde en haleine depuis plusieurs mois, c’est le feuilleton du prĂ©sumĂ© piratage des serveurs du parti dĂ©mocrate amĂ©ricain par des hackers russes proches du Kremlin, au profit du candidat rĂ©publicain Donald Trump. Et Ă y regarder de très près, cette affaire Ă rebondissement risque de plomber durablement la nouvelle administration amĂ©ricaine. Toujours dans l’anticipation et très près de leurs sous, deux cabinets d’assurances, Lloyd’s et le cabinet Cyence, ont publiĂ© le 17 juillet dernier les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui font froid dans le dos. Selon ces deux cabinets, « Une cyberattaque mondiale massive pourrait provoquer jusqu’Ă 53 milliards de dollars (46 mds d’euros) de pertes Ă©conomiques, soit environ autant qu’une catastrophe comme l’ouragan Sandy en 2012 ». Dans un premier scĂ©nario, l’étude dĂ©montre que « les pertes Ă©conomiques moyennes s’Ă©chelonnent entre 4,6 milliards de dollars pour un Ă©vĂ©nement important et 53 milliards de dollars pour un Ă©vĂ©nement majeur. Et comme il est très difficile de quantifier au centime près ce genre de pertes informatiques, l’étude prĂ©cise que « ce chiffre pourrait atteindre 121 milliards de dollars ou se limiter Ă 15 milliards ». Pour frapper davantage les esprits, l’étude fait une comparaison ahurissante. En effet, prĂ©cise-t-elle, l’ouragan Sandy, deuxième cyclone tropical le plus coĂ»teux de l’histoire, a engendrĂ© des pertes Ă©conomiques comprises entre 50 et 70 milliards de dollars. Soit une broutille ! Et dans son second scĂ©nario qui prend cette fois-ci pour hypothèse des attaques ciblant le système d’exploitation d’ordinateurs utilisĂ©s par un grand nombre d’entreprises dans le monde, l’étude annonce des pertes moyennes qui s’Ă©chelonnent entre 9,7 et 28,7 milliards de dollars. Enfin, une autre information Ă couper le sommeil aux managers et stratèges, l’étude de Lloyd’s et du cabinet Cyence evalue Ă environ 450 milliards de dollars les pertes causĂ©es aux entreprises en 2016 par les cyberattaques Ă l’Ă©chelle mondiale. Et qui sont les victimes de ces cyberattaques au rançongiciel ? L’Europe occidentale, les Etats-Unis, l’Ukraine, la  Russie… soit toujours les mĂŞmes qui sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre les plus agressifs sur ce nouveau champ de bataille, la « nouvelle hantise » des assurances.

Serge de MERIDIO