Faudrait-il le rappeler ? En 2013, le peuple malien presque dans son ensemble a voté pour IBK et non le RPM un parti moribond qui n’existait que de nom.

Les éléments médiocres et opportunistes qui se sont agrippés au gagnant sont entrain de pousser le pays vers une explosion. Le président lui-même n’est- il pas entrain de vouloir exploser le pays avec un projet de révision constitutionnelle? Non, monsieur le Président ! Vous avez dit devant Dieu et les hommes le Mali d’abord. A l’époque, le peuple malien a eu confiance en cette parole et en votre intégrité. Faudrait-il encore le rappeler que votre mission est de conduire le peuple malien vers l’unité et le bonheur ? La mission du Président est avant tout comme vous l’avez dit le Mali d’abord et nom le RPM ou la famille d’abord. M. le président votre projet de révision constitutionnelle n’est pas d’actualité.

Le malien ne vous demande qu’une seule chose : sécuriser le pays pour un développement harmonieux. A Mopti, depuis un certain temps, personne ne peut traverser le fleuve sans être attaqué et dépouillé. Dans le Macina, jusqu’ à Diabali, aucune sécurité. Ne parlons pas du nord avec l’épineuse question de Kidal. Comment avec autant de problèmes qui doivent  normalement empêcher un Président de dormir orientent plutôt ce dernier vers une révision constitutionnelle pour des intérêts occultes.

Les cadres fatigués du RPM demandent la création d’un sénat pour pouvoir y loger. Est-ce une solution pour pérenniser le RPM ? M. le Président évitez de rentrer dans l’histoire à reculons. Ne dit-on pas que chaque chose à son temps ? Que peut signifier un referendum dans un pays à 80% analphabète ? Le résultat est connu d’avance avec les bourrages des urnes et l’achat des voix comme celui de la période dictatoriale. Pourtant les fonds qui seront destinés à cette mascarade de référendum peuvent servir de subvention pour baisser le prix du sucre ou encore du mil. M. le président, le Mali d’abord comme vous l’avez si bien dit aucun pays ne peut se développer dans l’insécurité. Une seule actualité défait les chroniques aujourd’hui au Mali : la paix. Toutes vos actions doivent convergées vers la paix avant tout autre chose. Une restructuration pour une gestion sérieuse de toute l’administration est indispensable pour le devenir du pays. M. le président nous commençons à avoir peur de l’orientation que vous voulez donner à notre cher pays. Inévitablement vous êtes entrain de pousser le Mali vers une explosion certaine. Loin d’être un oiseau de mauvais augure, retenez cet article qui aura eu le mérite d’attirer votre attention sur le futur du pays.

Réveillez vous pour un avenir radieux de notre pays. Il n’est pas trop tard.

Le chérif