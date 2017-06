Durs temps et pas que dans les chaumières. Moi, j’en suis réduit par jour à un œuf cuit en deux tranches égales : une le matin et l’autre le soir, soigneusement emballée dans des feuilles de cola enfouies dans le sable frais autour du canari domestique. Depuis hier d’ailleurs, changement de cachette : le fiston fouineur a découvert le pot aux roses ! Mais la galère du beauf, ancien ministre, est plus inquiétante. La veille du ramadan, enroulé dans un turban beige, il convoque la maisonnée pour lui révéler qu’il est désormais « crée » saint, et qu’il a reçu le sacre en pleine nuit, via un aïeul de Boni. Il serait même le sceau des saints « crée » pour imposer la frugalité dans un pays menacé par le surpoids ! A l’épouse incrédule lui demandant ce qui doit être fait alors de tous ses livres de Marx et de Pouchkine, il répond: « revends- les » ! Ensuite, les sacs de sucre reçus ne doivent plus être distribués. Tu prends ton tabouret et tu les vends devant la porte à 700 cfa le kilo ». Devant l’étonnement de Madame, il instruit: « si la brigade de Empé t’embête, tu donnes un kilo au chef d’équipe et tu continues ton commerce ». Madame en était à se demander si le mari n’a pas commencé à péter les plombs, quand elle s’entend dire : « Et puis, tout le monde jeûnera dans cette maison, y compris Fanta. C’est la loi implacable de l’islam qu’en sceau des saints, j’ai maintenant le devoir de promouvoir ». «Fanta ? s’étrangle l’épouse ». « Oui, elle a huit ans l’âge du jeûne obligatoire et arrête de me regarder comme ça comme si je tombe d’une autre planète »!

Adam Thiam/Maliweb.net