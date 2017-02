Welcome! Log into your account

Cette minorité gloutonne veut surtout sauvegarder ses intérêts. Donc, s’il veut sauver son mandat et éviter que le Mali ne sombre davantage dans le chaos, le président Keïta n’a plus qu’un choix : écouter les cris de détresses des Maliens. Au-delà, il doit ouvrir les yeux sur les dérives de certaines personnes tapies dans son propre entourage…

Cette minorité veut pousser IBK à briguer un second mandat, en 2018, malgré son bilan (très) négatif. En réalité, elle veut continuer à avoir en main les commandes de l’Etat et à faire main basse sur les ressources financières du pays.

