Qu’est qui fait courir Moussa Mara ? Que projette Karim KeĂŻta ? Deux questions au sujet de deux hommes qui focalisent actuellement les regards et sont au centre de nombreuses questions, tant l’un (Mara) est visiblement pressĂ© d’assouvir son ambition prĂ©sidentielle, tant l’autre (Karim KeĂŻta) a du mal Ă cacher son but d’accĂ©der, un jour, au trĂŽne. Visiblement, les deux hommes ont des agendas, certes diffĂ©rents, mais dont l’objectif est le mĂȘme : monter Ă Koulouba.

Le cas de Moussa Mara est le plus intrigant. Le commun des mortels est convaincu que l’ancien Premier ministre est dĂ©jĂ en campagne pour l’élection prĂ©sidentielle de 2018. En effet, depuis qu’il a quittĂ© la Primature en janvier 2015, le prĂ©sident du parti Yelema-Le changement a investi le terrain. AprĂšs avoir sillonnĂ© les communes du District de Bamako, le candidat malheureux Ă l’élection prĂ©sidentielle de 2013 a pris son bĂąton de pĂšlerin pour parcourir l’intĂ©rieur du pays, avant d’attaquer l’extĂ©rieur. TantĂŽt Ă Lafiabougou, MĂ©dina-Coura ou Koro, tantĂŽt Ă Bla ou Tominian, Mara a mis les pieds dans au moins une cinquantaine de localitĂ©s oĂč il a laissĂ© des traces. Dans plusieurs endroits, il a offert des infrastructures sociales de base. Des cadeaux dĂ©sintĂ©ressĂ©s ?

De la France aux Etats-Unis, de la CĂŽte d’Ivoire au Gabon et au Congo-Brazzaville, et mĂȘme en Chine, Mara est allĂ© Ă la rencontre de ses compatriotes de la diaspora « pour parler » du Mali et de lui-mĂȘme. Au Mali ou ailleurs, partout oĂč il passe, il en profite pour susciter la mise en place de structures de son parti. NouveautĂ©Â : depuis quelques temps, Mara tĂąte le terrain religieux, sa sphĂšre de prĂ©dilection. Les mosquĂ©es et les Ă©glises n’ont plus aucun secret pour El hadj Moussa Mara. Ici et lĂ , il est au contact de cette couche sociale. Il revendique mĂȘme ĂȘtre le seul homme politique malien Ă avoir des contacts soutenus, Ă la fois, avec les musulmans et les chrĂ©tiens. L’homme est donc sur tous les fronts, avec grand renfort de tapage sur les rĂ©seaux sociaux.

S’il confie vouloir briguer la Mairie du District de Bamako, aujourd’hui, les Maliens pensent, sans le moindre doute, que Moussa Mara est dĂ©jĂ en train de prĂ©parer l’élection prĂ©sidentielle de 2018.

Quant Ă Karim KĂ©ĂŻta, bien moins connu que Mara et ayant un « PalmarĂšs » moins fourni, son modus operandi est diffĂ©rent, mais les stratĂ©gies Ă©voluent. BĂ©bĂ© doc a commencĂ© par susciter la crĂ©ation et l’implantation d’associations de soutien Ă Karim KĂ©ĂŻta Ă Bamako et environnants. Ensuite, des gadgets et des cahiers Ă son effigie sont confectionnĂ©s Ă gogo et distribuĂ©s dans les lieux publics. L’homme enchaĂźne ses actions avec des dons Ă des Ă©coles et Ă des services publics comme la justice, notamment en commune II de Bamako.

DerniĂšrement, BĂ©bĂ© Doc a innovĂ© dans ses ambitions cachĂ©es d’accĂ©der au pouvoir. En effet, sa derniĂšre tournĂ©e dans les garnisons du nord (en tant que prĂ©sident de la Commission DĂ©fense-SĂ©curitĂ©-Protection civile de l’AssemblĂ©e nationale du Mali), sentait fortement une opĂ©ration de charme en direction de l’armĂ©e. Beaucoup de choses ont Ă©tĂ© dites au sujet de cette tournĂ©e oĂč il a fait beaucoup plus qu’un (simple) dĂ©putĂ©. Confirmation que le fiston semble pressĂ© de brĂ»ler les Ă©tapes.

CH Sylla