N√©gocier avec les chefs terroristes, notamment Iyag Ag Ghali et Amadou Koufa ! Telle est la demande os√©e de la Conf√©rence d’entente nationale. Il ne pouvait en √™tre autrement car parmi ceux qui √©taient √† cette s√©ance d’exorcisme national,¬† on compte des complices du chef djihadiste, Iyad Ag Ghali. Qu’on ne s’y m√©prenne point : au nord du pays existe une centrale du mal contr√īl√©e directement ou indirectement par Iyad Ag Ghali qui apporte son soutien financier et mat√©riel en cas de besoin. En contrepartie, les groupuscules arm√©s mettent √† sa disposition de jeunes combattants recrut√©s, endoctrin√©s et drogu√©s √† souhait, pour d’√©ventuelles op√©rations terroristes.

Ces hommes sont tr√®s souvent form√©s dans des camps d’entrainement terroristes, sur lesquels Iyad Ag Ghali exerce une certaine influence, solidement appuy√© de l’Ext√©rieur. Et on sait que le pr√™cheur Amadou Kouffa, converti en chef djihadiste, a aussi fait all√©geance √† Iyad Ag Ghali devenu ainsi le grand seigneur du mal. Amadou Kouffa est connu depuis plus de 30 ans pour son extr√©misme religieux, lorsqu’il parcourait les march√©s hebdomadaires du centre du pays pour pr√™cher l’application de la charia. Il √©tait d√©j√† dans le viseur des services secrets qui jugeaient dangereux les messages qu’il v√©hiculait, mais on ne pensait pas qu’il allait en arriver √† ce stade supr√™me de la criminalit√©. Mais l’occasion faisant le larron‚Ķ

En demandant donc de n√©gocier avec des criminels de cet acabit, c’est une simple fa√ßon de dire : “Nous voulons bien la paix, mais nous ne pouvons aller sans eux et il faut donc les inclure dans le processus et parler avec eux car ce sont les patrons”. Mais le gouvernement doit-il accepter de participer √† ce jeu qui n’est rien d’autre qu’une danse avec le diable ? C’est l√† o√Ļ g√ģt tout l’int√©r√™t de la r√©flexion.

De toute fa√ßon, la Conf√©rence d’entente nationale se voulait une rencontre inclusive, donc n’excluant personne. Mais faudrait-il aussi que l’on respecte les principes sacro-saints qui fondent la R√©publique, dont le respect de l’int√©grit√© territoriale et la la√Įcit√© de l’Etat, tels que pr√īn√©s par la Constitution. D√®s lors, comment discuter avec des gens qui ont √† pr√©ciser, contrairement √† la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) et ses satellites, que leurs revendications ne sont pas d’ordre ind√©pendantiste ou s√©cessionniste,¬† mais qu’ils veulent et cherchent l’application de la charia sur toute l’√©tendue du territoire ?

C’est une position rappel√©e √† l’Imam Mahamoud Dicko par Iyad Ag Ghali lors de leur rencontre facilit√©e par l’ex-junte du capitaine Sanogo apr√®s le coup d’√©tat de 2012. C’est pourquoi l’on s’√©tonne de voir l’Imam Dicko insister sur des n√©gociations √† mener avec des chefs trafiquants d√©guis√©s en djihadistes.

Il ne faudrait donc pas pousser l’Etat – d√©j√† affaibli avec l’Accord issu du processus d’Alger qui a fait beaucoup de concessions aux terroristes distingu√©s des djihadistes – √† commettre des erreurs fatales en prenant langue avec les criminels les plus recherch√©s par des pays s√©rieux de la Communaut√© internationale, lesquels ne souhaiteraient que de pouvoir mettre la main sur eux pour les juger. C’est d’autant plus important que la Conf√©rence d’entente nationale trouve son fondement dans ledit accord, au sujet duquel, d√®s l’entame des n√©gociations, le pr√©sident de la R√©publique, Ibrahim Boubacar Ke√Įta, affirmait avec force conviction, que tout est n√©gociable sauf le respect de l’int√©grit√© territoriale et la la√Įcit√© de l’Etat.

Il faut rappeler que l’Alg√©rie, t√™te de file des m√©diateurs, a appel√© le Mali, √† plusieurs reprises, √† discuter sur son sol avec des groupes terroristes du nord du pays pour signer des accords. Cela faisait toujours mal aux dignes fils du Mali de voir les autorit√©s de leur pays signer de pr√©tendus accords avec des groupes de bandits qui ont os√© lever des armes contre leur propre pays. Au fil des ans, les accords se multiplient avec la m√™me trame de fond, mais que les ennemis du Mali am√©liorent toujours en leur faveur. Jusqu’√† quand devra encore durer ce jeu de dupes ?

L’Alg√©rie refuse de n√©gocier avec des terroristes

Pourtant, cette m√™me Alg√©rie a pour principe de ne jamais n√©gocier avec des terroristes et la derni√®re preuve fut son intervention muscl√©e sur le site gazier d’Inan√©mas o√Ļ avait lieu en 2013 une prise d’otages revendiqu√©e par le chef terroriste alg√©rien, Moktar Belmoktar. Pendant que des puissances europ√©ennes comme l’Angleterre demandaient¬† de tout faire pour √©pargner la vie de leurs ressortissants rest√©s enferm√©s dans le site gazier avec les ravisseurs, l’Alg√©rie, fid√®le √† ses principes, a ordonn√© l’assaut par ses forces sp√©ciales, tuant √† la fois des terroristes et des otages.

Mais pourquoi donc l’Alg√©rie devrait-elle refuser de n√©gocier avec des terroristes, mais y a invit√© le Mali √† plusieurs reprises ? Sujet √† r√©flexion !

Toujours est-il que l’Alg√©rie a une longue et riche exp√©rience de la lutte contre le terrorisme et principalement contre les pseudo djihadistes qui usent de tous les moyens pour nuire et ne reculent devant rien pour atteindre leurs cibles. C’est certainement fort de ces enseignements que l’Alg√©rie a opt√© pour cette ligne dure de non compromis avec les terroristes. Mai faudrait-il avoir les moyens de la mise en Ňďuvre de cette option, c’est-√†-dire la puissance militaire n√©cessaire.

C’est pourquoi l’Alg√©rie, ces derni√®res ann√©es, a int√©gr√© le club tr√®s ferm√© des pays qui sont les plus gros investisseurs en mati√®re de s√©curit√© et de d√©fense. En d’autres termes, les forces arm√©es alg√©riennes sont suffisamment pr√©par√©es √† appliquer le principe de la r√©ponse militaire ferme, en lieu et place de la n√©gociation.

C’est cette le√ßon que le Mali doit assimiler pour comprendre que le meilleur moyen de garantir l’int√©grit√© territoriale, c’est d’abord de compter sur ses propres forces de d√©fense et de s√©curit√©, suffisamment outill√©es, pour se mettre √† l’abri de tentatives de d√©stabilisation, fussent-elles l’√©manation d’un complot international contre le Mali.

Ce qui am√®ne aussi √† dire qu’il faut beaucoup plus, de la part de pr√©tendus amis du Mali comme la France, mais surtout l’Alg√©rie et la Mauritanie, un jeu plus franc envers le Mali. Ce sont nos voisins et comme le disait Bismarck : “Un pays fait sa diplomatie, mais subit sa g√©ographie”.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

  Amadou Bamba NIANG