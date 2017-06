Dans ce focus intitulé ‘’A la découverte d’un grand serviteur du Mali’’, nous vous amenons à mieux connaitre le Pr Kissima Gakou, son parcours et ses exploits. Né le 1er septembre 1961, il est détenteur d’un docteur en science criminelle, Sorbonne Paris IV depuis 1996. Il dispose également d’un 3ème cycle spécialité : Etudes stratégiques et politiques de défense, Ecole des hautes études internationales de Paris.

Depuis mars 2014, le Professeur Gakou est le vice-doyen de la Faculté de Droit Privé (FDPRI) de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB). Avant il avait occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’administration malienne, notamment au ministère de la Défense où il a été conseiller technique, chargé des affaires stratégiques et des questions de défense. Il y passera 12 longues années d. Depuis plus de 20 ans, le Professeur Kissima Gakou enseigne les sciences criminelles et pénales à la faculté de droit de Bamako.

Auteur de plusieurs publications sur les questions de défense et de sécurité dont: « Les difficultés liées à la coopération Nord-Sud en matière de défense », « les traités et alliances militaires en Afrique », « le poids des armements dans les pays en voie de développement », entre autres. C’est un fin connaisseur de la situation politico-militaire de notre pays.

Grand connaisseur du droit et de l’actualité politique, l’homme est affilié à plusieurs associations, centres d’études et de recherches en sciences sociales parmi lesquelles : le club perspectives et développement, le conseil supérieur de la diaspora Malienne… Il est le fondateur et directeur général de l’institut ‘’SCANNER’’, un cabinet spécialisé dans les sondages et études exploratoires. Passionné par le journalisme, il sera le fondateur et directeur de publication du journal socio-économique et politique ‘’LE CRIBLE’ ’mais également collaborera aux journaux ‘’Le Soudanais’’ et le ‘’Quotidien de Bamako’’ en tant que directeur de publication.

Le Maitre de conférences prendra part aux travaux de l’engagement de l’union européenne et des Pays-Bas en faveur des pays en situation de fragilité après l’adoption de l’Agenda 2030 ; la capitalisation des interventions de l’Union européenne en matière de gouvernance, sécurité et diplomatie, le Professeur Gakou fait des consultations dans le domaine public  comme privé en matières Institutionnelles, organisationnelles et prospectives.

Kissima Gakou évolue dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. Il y a consacré toute sa vie professionnelle et n’entend pas lâcher prise de sitôt. Bon vent Professeur Gakou et félicitations pour les services rendus à la nation.

KANTAO Drissa