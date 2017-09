Le 22 juillet 2016, la Cour constitutionnelle annule la victoire du candidat Evareste Carvalho donnĂ© vainqueur  de la prĂ©sidentielle quelques heures auparavant. Un sĂ©isme en Afrique sans grande onde de choc car le théâtre de la surprise n’Ă©tait autre que Sao Tome, petite Ă®le de 200 000 habitants. Quand la justice annule tout un scrutin prĂ©sidentiel  comme ce fut le cas vendredi au Kenya, c’est forcĂ©ment diffĂ©rent et bien plus lourd  de significations et d’implications.

Kenyatta Ă©tait sĂ»r de sa victoire, les observateurs Ă la fois nationaux et internationaux avaient saluĂ© un “bon processus”, les capitales-vitines de la dĂ©mocratie dont la Grande Bretagne et la France avaient fĂ©licitĂ© le “vainqueur” et l’union africaine peu rĂ©putĂ©e pour son  orthodoxie en la matière n’avait pas Ă©tĂ© en reste. De plus, l’Ă©cart confortable  entre les deux frères ennemis kenyans semblait exclure toute remise en cause majeure du rĂ©sultat. Enfin Odinga, lui-mĂŞme, qui avait Ă©cartĂ©  aux premiers jours de la crise l’option de saisir le juge n’y croyait sans doute pas. Pourtant, la messe est dite. Le candidat invalidĂ© a beau ĂŞtre prĂ©sident en exercice, il devra se conformer Ă la dĂ©cision judiciaire de repasser devant les Ă©lecteurs dans deux mois. A cet Ă©gard, le Kenya se singularise  autant  en Afrique que dans la pratique dĂ©mocratique tour court. Cependant, passĂ©e la gueule de bois, des interrogations lĂ©gitimes ne tardent pas Ă s’inviter. De leur rĂ©ponse, dĂ©pendra le climat du  futur scrutin. PĂŞle-mĂŞle, on voudrait savoir pourquoi la Cour SuprĂŞme peut attendre  deux semaines pour rendre public  l’arrĂŞt sur la base duquel il a pris sa grave dĂ©cision. Le match nul Ă©tant impossible dans les urnes, on voudra aussi savoir si la sentence rendue, aussi amère qu’elle soit pour Kenyatta, fait vraiment justice Ă Odinga.  Pour finir, quel sort sera-t-il rĂ©servĂ© Ă la Commission Ă©lectorale indexĂ©e dĂ©jĂ par les juges, accusĂ©e par Odinga et dĂ©fendue par Kenyatta ? Le Kenya qui, malgrĂ© la vitalitĂ© de ses contrepouvoirs reste un volcan tribal, est Ă la croisĂ©e des chemins.  Ou il gère dans la sagesse l’avancĂ©e que vient de lui proposer sa Cour SuprĂŞme ou il ressort les machettes ensanglantĂ©es d’un passĂ© pas si lointain. Tout est entre les mains des deux candidats. La victoire du Kikuyu, fils d’ancien prĂ©sident et prĂ©sident lui-mĂŞme, viendra surtout de  ses efforts Ă prĂ©server la paix. La dĂ©faite du Luwo, Ă©ternel candidat malheureux Ă la magistrature suprĂŞme sera dans  le degrĂ© de violence que suscitera son Ă©lection devenue plus probable.Le Kenya s’est donnĂ© un prĂ©cieux capital. Pourvu qu’il ne le brĂ»le pas et le pays avec.

Adam Thiam/Maliweb.net