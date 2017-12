Au premier tour de la présidentielle de 2013, Moussa Sinko Coulibaly a voulu proclamer la victoire d’IBK au 1er tour. Tout simplement, à cause des manigances qui avaient été faites au moment des faits. N’eut été la sommation d’Ousmane Maïga et Dramane Dembélé (Adéma Pasj), le Mali allait basculer. Le candidat du Pasj et son représentant ont sommé Bocari Trétat et Moussa Sinko Coulibaly d’éviter le chaos au Mali. C’est ainsi que Moussa annonça un 2ème tour maligne. Pourquoi voulait-il élire IBK dès le 1er tour ?

L’objectif des uns et des autres était de faire élire IBK au 1er tour. Tout simplement, il était considéré comme le messie qui va résoudre tout et tout de suite. Notamment, le fameux problème de Kidal. Ensuite, rétablir l’autorité de l’Etat et enfin relancer l’économie du pays vers l’émergence. Quatre ans après, c’est la grande déchéance de tous les alliés, proches et soutiens d’IBK. À ses côtés, il ne reste plus que des laudateurs qui finiront tous par le lâcher. Car, la vérité est inaltérable.

Boubacar DABO

