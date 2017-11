CHE GUEVARA : «D’où que vienne la mort, elle est la bienvenue. L’essentiel c’est lorsque vous tomberez qu’une main se tende pour tenir le flambeau de la lutte jusqu’à la victoire totale».

En effet, pour mettre en branle ses troupes, le président IBK s’est rendu à Sikasso. Dans le viseur des Sikassois pour promesses non tenues, il a rempli sa valise de billets de banque. Alors, il a arrosé les villages et villes tout au long de son passage. Afin, une fois encore de les tromper pour se maintenir à Koulouba. Pourtant, ils sont très nombreux et déterminés nos compatriotes dans l’expectative de barrer la route d’un second mandat à Monsieur 77%. Normal, car l’Etat est dans une totale déliquescence où la corruption, la gabegie et le népotisme sont monnaies courantes. Alternance oui mais laquelle ?

A cet effet, il est important que les acteurs se regardent en face pour se décider. Il ne faut plus choisir un médiocre sans projet ni programme. Il ne s’agit point de faire plaisir à quelqu’un pour ses beaux yeux mais pour le développement harmonieux de notre chère patrie, pour l’unité et la paix du Mali, pour la lutte contre la corruption et la création d’emplois pour les jeunes, pour l’émancipation de la femme et pour que la famille gère la patrie. A bon entendeur salut !

Boubacar DABO

