Longtemps attendu par les militants et sympathisants, le déclic a eu lieu ce samedi 10 mars à Nioro du sahel. Il s’agit de la désignation d’Aliou Boubacar Diallo (ABD) comme candidat à la présidentielle. Mais, ce qui était vivement attendu était d’avoir le quitus du Chérif de Nioro, de sa famille et de ses alliés. Ce fut fait et le porte-parole du Chérif y croit et l’affirme : «Nioro est une ville sainte qui fait des présidents. IBK l’a été et ABD, il n’y a plus de doute vous le serez. Inchallah !»

C’est pour dire que désormais des religieux sont impliqués jusqu’au cou dans la politique. Et, il n’y a plus de doute, comme l’a affirmé il y a si peu le guide des AnçarsSeid Ousmane Madani Haïdara, personne ne restera plus en marge dans la construction du pays.

Dans tous les cas, à notre entendement, cette nouvelle donne risque d’être préjudiciable pour la bonne marche des Institutions.

Qui vivra verra !

Boubacar DABO

Depuis Nioro du Sahel

