Commentant mon dernier post, une de mes amies canadiennes, férue d’Afrique (elle y vit même présentement) a écrit ceci:

“J’aime ta rubrique” la république des impitoyables “, j’apprends beaucoup sur le Mali. Compliments!”

Merci Lucile Lafleur car c’est pour toi et beaucoup d’autres dans ta situation que j’écris pour donner ma vision sur la manière dont est géré le Mali, en dehors de toute partisannerie car je ne fais pas de politique au Mali, je ne suis membre d’aucun parti ou mouvement politique, je ne suis candidat à rien et mon combat sur Facebook de 2013 avec la création de mon personnage imaginaire “Bakary Coulibaly”. Nous avons été les tous premiers à crier notre déception au moment où on nous prenait pour des “dingues apatrides” et des “aigris”. Jusqu’à ce qu’ils finissent par nous prendre au sérieux et même à nous traquer.

Nous avons aussi été les tous premiers à affronter les rebelles sur la toile car eux avaient une grosse longueur d’avance sur nos Impitoyables qui se contentaient de la caisse de résonance ORTM tout en s’adonnant à leurs sports favoris : la surfacturation et la communication lamentable.

Une chose était sacrée pour nous et la demeure : livrer la bonne et vraie information tout en combattant de toutes nos forces l’intox. Ceux de cette époque se reconnaîtront aisément et je les invite à témoigner s’ils le désirent.

Bref, revenons à nos moutons qui s’appellent aujourd’hui. “Les Liaisons Dangereuses” (LD)

IBKland, en fait, est né de LD. En effet le “Conseiller qui dérange”, a fini par se considérer comme un “candidat naturel” au moment où le guêpier dans lequel il se trouvait devait désigner un candidat pour les présidentielles. Son allié contre nature, l’ancien Chef d’État Alpha Konaré dont il fut le Premier ministre, s’y opposait, de toutes ses forces, mais faisait tout pour cacher son jeu. Son autre allié contre nature, Soumi Champion, par contre, criait, sur tous les toits, que c’est lui le candidat et, finalement, Impitoyable Premier rassembla ses plus fidèles amis pour quitter le guêpier afin de créer le RPMIBKland qui allait, enfin, arriver aux affaires grâce au stupide coup d’État de Co Sanogo.

IBK a tellement flirté avec Sanogo que celui-ci battit, ouvertement, campagne, pour lui, dans et en dehors des garnisons militaires. Une liaison extrêmement dangereuse si on voit les résultats aujourd’hui : Ibkland qui enferme son ex allié et la CPI qui rôde dans les parages !

Mais, continuons, et, intéressons-nous à un certain Tomi. Une vraie terreur – celui là – qui a hanté et qui continue de hanter les nuits d’Ibkland. Pourquoi, diantre, s’afficher publiquement avec un si sulfureux personnage ? Le Casino de Bamako et le peaufinage de l’image de marque du candidat y sont certainement pour beaucoup. Sans oublier tous les stratagèmes montés pour acquérir l’Oiseau de Malheur avec les amis du même Tomi qui louaient aussi des avions. Bref un véritable imbroglio dont s’était servi le FMI pour dicter ses lois et un véritable épouvantail pour Hollande l’Africain qui l’agitait, chaque fois, que le Boss manifestait, sous la pression de son opinion publique, quelques velléités d’indépendance.

Revenons, maintenant, à cet opérateur économique bombardé “Conseiller Spécial” et qui se mêlait de gros marchés d’armement qui ont fait tellement de bruits que le super “Conseiller Spécial” a été foutu à la porte sous forme de démission déguisée.

A l’époque, dans une mise en scène théâtrale et au coût faramineux, le Roi, estimant son honneur sali et livré aux chiens, avait engagé des avocats pour laver son honneur et porter plainte contre le journal français “Le Monde”. Des années après, aucune trace de plainte. Des personnes qui jouaient certains rôles ont été priées d’en remplir d’autres et point de plainte. L’honneur n’a donc pas été lavé car les scandales ont continué de plus belle. “What a pity” comme disent les ricains !!!

Penchons-nous, maintenant, sur les relations tumultueuses entre Ladji Inch’Allah et les Religieux. De mémoire de maliens, jamais autant le religieux ne s’est mêlé de politique. Durant la campagne, une association de jeunes musulmans est allée jusqu’à présenter/parrainer des candidats tout cela pour faire élire le Boss. Du jamais vu en République du Mali !

Un célèbre leader religieux se montrait très critique vis à vis du Roi. Puis, brusquement, ce dernier décide d’aller goudronner la route qui mène au village natal de ce religieux dont le langage a ipso facto donc subitement changé, devenant un ardent supporteur de celui qu’il vilipendait, continuellement, par voie de presse interposée.

Terminons par les jeunes. Ah les jeunes !!! Ce sont eux qui font les frais de toutes les décisions hasardeuses. Pourtant, certains ont été à la première ligne pour supporter celui qui promettait de mettre fin à la rébellion en un temps record et de leur offrir 200 à 300 milles emplois! Vous connaissez tous les résultats, aujourd’hui, surtout, notre ami Bakary Coulibaly dont les 6 garçons sont devenu des supers délinquants faute d’emplois depuis 4 ans.

La jeunesse est l’avenir de ce pays certes. Mais la manière dont elle se divise, en petits regroupements hétéroclites, laisse les observateurs perplexes. Le dernier exemple de cette messe bizarre est la naissance d’un Mouvement dont le Président fut un des plus ardents défenseurs de Ibkland. Vous vous rappellerez de la mission bidon envoyée en Europe, soit disant pour contrer les avancées diplomatiques des rebelles? Eh bien, le Président de ce nouveau mouvement faisait parti de ces missionnaires d’un autre genre qui se sont bien amusés avec l’argent du trésor public avec de si piètres résultats !!! Il doit s’expliquer à ce sujet pour être plus crédible.

Bref, je conclus ce long texte en disant que ce sont les LD qui ont porté IBK au pouvoir.

Mais, ce sont ces mêmes LD qui l’empêcheront de briguer, avec succès, un second mandat. Les chantages au dossier – de préférence pour éliminer un certain ancien PM – n’y changeront strictement rien. Pas plus que les soutiens publics inédits avec affiches à l’appui de la Grande Muette. Et encore moins les milliards volés qui referont surface, à la faveur d’exhumation calculée de vieux rapports du VEGAL, pour aider aux campagnes. Car, justement, la fraude, la corruption et les mauvaises pratiques ont été si généralisées que tout le monde connait tout le monde et, surtout, ce que Bakary a fait pour devenir subitement si riche. A tel point que personne n’a peur de personne.

Les juges peuvent créer la surprise mais, cela c’est une autre histoire qui fera l’objet d’un autre post.

Mountaga Touré

(23/10/2017)

