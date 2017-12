Et soudain, il démissionne. Comme Tatam Ly de la Primature et Me Konaté de la Justice, la lettre de démission du Général se retrouve sur internet. Avec la mention: confidentiel. C’est croire qu’on ne peut trouver mieux que Facebook pour garantir la confidentialité d’un document administratif!

-Maliweb.net- Promesse non tenue ou ambition politique présidentielle ? dans les deux cas, ça sent le divorce. Pourtant, l’homme qui a organisé les élections présidentielles ayant hissé le candidat du RPM au sommet du Mali était connu pour ses amitiés avec Ibrahim Boubacar Keita. Les mauvaises langues sont allées jusqu’à mettre à son actif la trop forte mobilisation des forces armées et de sécurité en faveur du Tisserand.

L’annonce de sa démission des rangs des Armées était ce qu’on attendait le moins dans le paysage politique malien. L’ancien président ATT l’a fait. Il devint président. Autre temps, autres mœurs. S’il était connu que le Général ressentait quelques frustrations, il était moins évident de croire qu’il allait placer la barre aussi haut.

Dans sa lettre de démission dont il s’est habilement servi comme tremplin à son nouveau projet, il met en avant son désir ardent de descendre dans l’arène politique. Incontestablement, l’ex directeur de cabinet du président du CNRDRE, Amadou Aya Sanogo, a du potentiel. Et de l’expérience aussi. Son passage au

Département de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire en avril 2012, dans la première équipe constituée par la Transition, lui a donné l’expertise politique nécessaire pour se frayer du chemin dans le bourbier malien.

Mais, est-il suffisamment prêt pour participer au marathon de Koulouba ? Pas sûr. Cependant, il demeure une grosse perte pour IBK si le divorce venait à tourner à l’inimitié entre les deux hommes.

Pour le reste, la démission qui a fait le chou gras sur les réseaux sociaux semble être une décision mûrie de longue date. Sentant venir la fin de sa mission à la tête de la prestigieuse école de maintien de la paix, le natif de Bamako (juillet 1972) n’a fait que prendre les devants et anticipe sur les événements. D’autant qu’il sait que le grade honorifique de Général ne peut lui être retiré.

Il vient ainsi rallonger la liste des « aigris de la république » ou même « des fils indignes ». Dans les jours, mois à venir, d’autres seront tentés de grossir les rangs. Pour quelle fin finalement, à quelques mois de la fin du mandat du président Keita et probablement le début d’une crise politique dont personne ne peut en déterminer les conséquences négatives sur le pays ?

