La ConfĂ©rence d’entente nationale a pris fin dimanche dernier. Une semaine durant, toutes les composantes du pays se sont parlĂ©. “Elles ont parlĂ© du Mali et elles ont dĂ©battu de ce qui devrait l’être dans cette ConfĂ©rence d’entente nationale”, a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident de la commission nationale prĂ©paratoire, Pr. Baba Akhib HaĂŻdara.

S’ils Ă©taient nombreux Ă avoir ratĂ© le train (voir le bateau) au dĂ©part le 27 mars dernier, ils ont presque tous embarquĂ© avant la gare intermĂ©diaire. Y compris la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et l’opposition politique qui avaient tout fait pour obtenir le report. MĂŞme les reprĂ©sentants des rĂ©fugiĂ©s maliens en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger Ă©taient prĂ©sents.

L’engouement a Ă©tĂ© tel que les prĂ©visions de 300 participants ont Ă©tĂ© triplĂ©es. Comme l’a rappelĂ© IBK Ă la clĂ´ture, “les arrivĂ©es qui se sont succĂ©dĂ© durant toute la semaine ont une unique signification : la volontĂ© de participer Ă la recherche de solutions maliennes Ă des urgences maliennes. Elles ont une unique justification : l’affirmation d’une vĂ©ritable entente nationale sur les prioritĂ©s nationales”.

La CEN est en effet devenue une Ă©tape intermĂ©diaire puisque que la CMA a exigĂ© et obtenu qu’elle n’aboutisse pas Ă l’Ă©laboration d’une Charte pour la paix, la rĂ©conciliation et l’unitĂ©. Tout comme elle a imposĂ© que le contenu du mot Azawad soit dĂ©finitivement fixĂ© dans un autre cadre qui lui sera certainement plus favorable que la CEN.

Mais, il doit ĂŞtre clair, pour la Coordination et la communautĂ© internationale qui la parraine, que les Maliens sont attachĂ©s Ă la paix et Ă l’unitĂ© nationale du Nord au sud et d’Est en ouest.

Pendant les assises, des voix ont ainsi mis en Ă©vidence “la volontĂ© d’unitĂ© nationale profondĂ©ment ancrĂ©e dans l’esprit” des Maliens. Elles ont soulignĂ© que “notre vivre ensemble, mĂŞme Ă©branlĂ©, reste notre plus grande assurance de repartir de l’avant. Elles ont exprimĂ© la combattivitĂ© de citoyens qui, malgrĂ© l’épreuve, gardent le cĹ“ur ardent”, le prĂ©sident IBK dixit.

Ainsi, aux yeux de la grande majoritĂ© des Maliens, en adhĂ©rant Ă l’Accord pour la paix et la rĂ©conciliation nationale, les rebelles prenaient l’engagement d’enterrer tous leurs projets de partition de la RĂ©publique du Mali.

L’Azawad ne peut alors avoir aucune portĂ©e politique ni administrative. Et cela d’autant plus que mĂŞme l’Adrar des Ifoghas ne se reconnaĂ®t pas entièrement dans cette revendication Ă fortiori l’ensemble du septentrion malien.

En dĂ©finitive, on retient Ă©galement que le Mali souffre de sa gouvernance et de ses dĂ©rives comme la corruption, l’arbitraire et l’impunitĂ©. Mais, il est clair que la ConfĂ©rence n’y apportera pas une solution dĂ©finitive tant que nous n’aurons pas optĂ© pour la transparence, la redevabilitĂ© et la justice…

MalgrĂ© la poussière de l’harmattan sur la capitale et les tempĂŞtes de vents de sable sur le fleuve Niger, le bateau de la rĂ©conciliation nationale a atteint son premier port d’attache sans chavirer : la rĂ©daction des Ă©lĂ©ments constitutifs des la Charte tant attendue.

Une preuve, si besoin en Ă©tait, qu’entre Maliens, nous sommes capables de nous parler ouvertement, de nous regarder en face pour discuter des sujets qui fâchent sans nous entre dĂ©vorer comme des servals affamĂ©s. Une preuve de grande maturitĂ© du peuple malien que la communautĂ© internationale n’a plus le droit d’occulter au risque de sa propre perte.

Et comme le conseille le prĂ©sident de l’Association des ressortissants de GabĂ©ro (ARG), Abdourhamane Dicko, nous (Maliens) ne devons pas “cracher sur les rĂ©sultats de la ConfĂ©rence d’entente nationale. Ils ne sont pas Ă rechercher dans les grands concepts et promesses, surtout pas dans l’obtention d’un consensus sur l’Azawad comme entitĂ© politique ou juridique”.

Mais, indique-t-il, dans “cette capacitĂ© des Maliens et des Maliennes Ă se retrouver pour Ă©voquer leurs prĂ©occupations dans la diversitĂ©. Elle rĂ©side aussi dans la reconnaissance des prĂ©occupations communes, indĂ©pendamment de la rĂ©gion ou du lieu de vie”.

Et, conclut M. Dicko, “l’autre rĂ©sultat est la nĂ©cessaire rĂ©conciliation de l’Etat avec les populations, donc des gouvernants avec les gouvernĂ©s appelant au renforcement de la redevabilitĂ©, Ă la promotion du mĂ©rite et Ă la sanction de la faute”.

Baba Akhib transmet le témoin à IBK

Le Pr. Baba Akhib HaĂŻdara et son Ă©quipe, Ă qui la nation doit une fière chandelle pour leur persĂ©vĂ©rance et leur sens de l’ouverture, passent la commande au prĂ©sident de la RĂ©publique pour conduire (en passant du train Ă Â Kayes au bateau Ă Gao puis Ă dos de chameaux pour rejoindre MĂ©naka, TaoudĂ©ni et Kidal) pour la destination finale : l’Entente nationale !

“Une fois que j’aurais reçu les recommandations de la ConfĂ©rence, je dĂ©ciderai du cadre, des modalitĂ©s et de l’agenda de son élaboration dĂ©finitive ainsi que de son appropriation par l’ensemble des composantes de la nation”, a promis Ibrahim Boubacar KĂ©ita dans son excellent discours prononcĂ© Ă l’ouverture des travaux le 27 mars 2017.

Saura-t-il surprendre positivement les Maliens en allant, pour la première fois de son mandat, dans le sens des vraies prĂ©occupations des Maliens et des rĂ©alitĂ©s du pays ? C’est de lui qu’il dĂ©pend dĂ©sormais que la CEN ne soit pas une coquille vide en naviguant Ă contre-courant des recommandations de ces assises nationales.

En un mot, IBK a une opportunitĂ© historique de prouver aux Maliens qu’il est le prĂ©sident de la RĂ©publique du Mali et non un pion ou, pis encore, une marionnette de la CMA et de sa marraine, la France, qui se cache derrière la communautĂ© internationale.

Mais, au-delà du président de la République, chaque Malien et chaque Malienne doivent comprendre qu’ils ont le devoir d’être les hirondelles du nouveau printemps malien, des colombes pour la paix et la stabilité de cette grande nation qui dérange ceux qui ne souhaitent qu’une balkanisation poussée de l’Afrique afin de mieux la contrôler.

Ainsi, Ă notre humble avis, la meilleure commission, le meilleur comitĂ© de suivi, la meilleure stratĂ©gie, la meilleure loi…, c’est notre conscience citoyenne, notre sens Ă©levĂ© de la patrie…

Ĺ’uvrons d’abord Ă changer l’Homme malien, investissons dans l’Ă©ducation et le civisme pour forger le Malien de demain, un citoyen rĂ©conciliĂ© avec lui-mĂŞme, avec les valeurs morales et cultuelles…

Sans cela, tout discours est démagogique, voire utopique dans le contexte actuel.

Moussa Bolly

