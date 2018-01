Djo, il parait que Boubeye veut amener les gens à se soulever contre IBK c’est pourquoi il frappe les manifestants là.

-Ma copine, est-ce que tu as appris la nouvelle ? On dit partout que désormais on ne marche plus dans désordre hein! Si tu essaies, c’est directement la prison.

-On dit partout que les opposants veulent présenter un seul candidat contre Ladji en 2018. Ah ça là, ca vas chauffer dèh. Moi seulement je ne crois pas trop à ça. Façon que tout le monde gouté pouvoir là, vraiment ce n’est pas facile dèh!

– On va tous devenir enseignant dans pays là hein! Il parait que les enseignants là ont désormais 600 000 francs comme salaire. maris des femmes qui ont marché l’autre jour ont déjà eu leurs droits longtemps. Certains auraient même épousé quatrième femme avec ça.

Qui a dit ? Vraiment épargnez-moi cet exercice. Ce sont les « ont dit ». Ce qui est sûr là, n’y a pas fumée sans feu !

Amidou Douyon

