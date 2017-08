Depuis quatre ans, le Président Ibrahim Boubacar Kéïta a promis aux Maliens un Mali émergeant. Il s’y était engagé, au nom de Dieu, pour le Mali, par sa conscience. Oui, ” Dieu, le Mali, ma conscience “.

Pourtant depuis quatre ans, le Mali est de plus en plus à la traine, par le jeu trouble de la France, n’en déplaise aux avocats du diable, ceux à qui profite un régime moribond dont ils sont les premiers responsables mais les plus mauvais serviteurs.

Mais ce n’est plus qu’un secret de Polichinelle, IBK a les mains liés par la France, il tient coûte que coûte à faire le bon élève de la France, à se couvrir des honneurs de ses maîtres. Il sait pourtant qu’il n’y a véritablement d’honneur pour lui que par le Mali, pour le Mali et au nom du Mali. Du reste, il contribue plutôt à la réalisation des intérêts français et à la glorification des Présidents français.

Faisons le point. La France est signataire d’un accord de défense avec le Mali. IBK a effectué une visite d’Etat historique en France. Aussitôt porté à la tête du RPM, Bocary Téréta est placé à la vice-présidence de l’International Socialiste. Entre temps, Serval a chassé les terroristes de Kidal pour y installer la CMA avant de se faire remplacer par Barkhane avec pour mission de protéger les forces hostiles à la paix au Mali (la CMA et les jihadistes qui sèment la terreur partout sur leur passage). L’objectif est la partition définitive du Mali. IBK sait tout, mais certainement ne peut rien contre la volonté des faiseurs de rois en Afrique, au risque de …

Pourtant, la solution est à portée de main. S’engager avec les Maliens contre la partition du Mali. Le préalable serait pour IBK de détourner la France de ses intérêts biscornus avec la CMA pour des intérêts évidents avec le Mali. L’accord de défense en était le point focal. Cet accord ne devrait servir que le Mali, mais il est comme négocié pour défendre les ” Kidalois ” contre les Maliens. L’accord de défense est au service d’un autre agenda tenu par les Présidents français et dégainé par Barkhane pour atteindre la partition du Mali au profit de la France exploitante frauduleuse de nos minerais et les rebelles narcotrafiquants. Pourquoi deux armées, et de surcroît celle légale interdite d’accès à Kidal par la France ? Où va-t-on ?

IBK avec les Maliens dressés contre la partition du pays, c’est l’unique voie pour la sortie de crise. Désarmer la CMA et la Plateforme au profit de l’armée malienne, c’est ce qui doit être l’agenda d’IBK, c’est là qu’il trouvera son salut. Au lieu de cela, le pouvoir nous divertit avec les questions de référendum, d’emprisonnement de Ras Bath, d’affaire Manassa dont le secret est entre cette dernière et le pouvoir en place qui tente d’accuser l’opposition par voie de presse interposée. Mais lisons à ce sujet ce que dit un internaute : ” Celui qui a monté cette histoire est le plus idiot dans ce métier. Il pouvait même tirer deux ou trois balles blanches et dire que le domicile a été ciblé par des tirs provenant d’un véhicule que les gardes n’ont pas pu intercepter. Au lieu de cela, il veut nous dire que ceux qui veulent l’assassiner sont venus lui confier leurs armes avant le jour J !! “

En définitive, la garde de Manassa ne relève pas de l’opposition, et la maison de Manassa n’est pas le salon des opposants qui n’y sont pas les bienvenus pour y accéder même à 5 h du matin. Soit Manassa est dans les combines avec des bandits armés, soit le pouvoir est coupable d’un montage grotesque pour nous faire croire au père Noël. Dans tous les cas, l’opposition est blanche comme neige.

Mamadou DABO