La sortie samedi 2 décembre dernier de M. Mamadou Doumbia, président du Mouvement « une chance à saisir » et des autres dirigeants dudit mouvement à travers un point de presse tenu au restaurant Plaisir-Gourmand sis à ACI 2000 en face de la FEMAFOOT se résume en un démenti de la rumeur qui fait croire que le mouvement a tourné le dos au président IBK et flirte désormais avec le parti SADI et l’opposition.

L’apparatchik du Mouvement « une chance à saisir » affichait complet au présidium ce samedi pour un point de presse. On notait la présence de M. Mamadou Doumbia, président du mouvement, principal conférencier, du vice-président Amadoun dit Baba N’Dao, du secrétaire général Adama Sogodogo et du président des jeunes, Amadou Tall. Un seul point figurait à l’ordre du jour, à savoir l’engagement constant du mouvement à « soutenir et à accompagner, selon les moyens en sa possession, les actions et initiatives de son Excellence Ibrahim Boubacar Keita jusqu’à la fin de son mandat quinquennal… ». Ce point a été explicité en Français par le président du mouvement et repris en langue nationale Bambara par le secrétaire général et le vice- président. En somme, le point de presse est un démenti qui s’adresse à des compagnons d’hier, partis en dissidence quand le mouvement a changé de dénomination, un repositionnement qui s’explique du point de vue de ces dissidents, par le ralliement du mouvement originel à l’opposition, notamment au parti SADI. Dans sa réplique, le Bureau de Coordination National du Mouvement « Une chance à saisir », naguère dénommé : Mouvement IBK 2012, une chance à saisir puis après : Mouvement « IBK, une chance à saisir » signe et persiste qu’il n’a jamais varié dans son engagement pris depuis 2010 à « contribuer à l’accession du candidat Ibrahim Boubacar Keita à la magistrature suprême du pays», sans soutien financier ni matériel de quelque personne que ce soit. Et s’il y a changement de ligne directrice de l’association, ce sera porté à la connaissance des militants et militantes par les canaux officiels. Le mouvement félicite ses militants et les invite à rester mobiliser et vigilant.

