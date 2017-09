Le mercredi 6 septembre 2017 à la maison de la presse, le président de la Convention sociale démocratique (CDS), Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise  était face à la presse  pour  expliquer les raisons qui l’ont amené à attaquer  en justice  le chroniqueur de radio Youssouf Bathily dit Ras Bath pour diffamation.

Le président de la Convention sociale démocratique, Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour « démolir » Ras Bath et ceux pour qui il travaille selon ses dires pour lui porter préjudice dans l’arène politique. Ras Bath avait accusé l’homme politique d’avoir détourné  des fonds de la Caisse des retraités (CMSS) et d’être de moralité légère, une déclaration faite    via les réseaux sociaux et le canal de la radio Renouveau  FM.  Face à ces accusations M. Sangaré  a porté plainte contre  Ras Bath  et la radio  pour diffamation. Convaincu de sortir gagnant de cette bataille juridique, le président du CDS a brandi devant les hommes des médias un Arrêt ( N° 223) datant du 24 novembre 2009  de la Cour d’Appel de Bamako , le blanchissant de  l’accusation de  détournement de denier publique. Avec le non-lieu et sa caution restituée, Mamadou Sangaré, ne compte pas garder le silence devant les accusations du chroniqueur, il se déclare atteint dans l’honneur et dans sa dignité. D’où  sa volonté de porter plainte contre Ras Bath   qui selon Blaise est en mission commanditée  par  certains de ses adversaires politiques  qui auraient peur de sa force politique.

Khadydiatou Sanogo

