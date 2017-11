« Préparez-vous car l’élection de 2018 se tiendra inchalla. Nous sommes convaincus que l’élection aura lieu. Si non dans le cas contraire, c’est l’aventure pour le Mali. Et nous ferons tous pour remporter la bataille. On ne peut pas confier le pays à des gens qui ont échoué », a martelé le président du parti URD, l’honorable Soumaïla Cissé. Avant d’inviter la jeunesse du parti d’œuvre davantage pour le rayonnement de l’URD. « Qu’on le veuille ou non, l’avenir c’est l’URD », a clairement dit Soumaïla Cissé. A l’en croire, les décisions sont prisent collectivement au sein de son parti. Par ailleurs, il a déploré le fait que les gouvernants actuels se promènent dans l’hélico de l’armée malienne pourtant destiné à sécuriser le pays. Après l’allocution de l’honorable Cissé, le vice-président de l’URD, Mamadou Sissoko a lu les motions, résolutions et recommandations faites par la conférence. Ainsi, il y a eu une motion de félicitation au président Soumaïla Cissé pour ses efforts à la tête du parti. La conférence exhorte les militants à s’acquitter de leur cotisation. En outre, la conférence recommande l’introduction de la biométrie au fichier électoral. Enfin, la conférence exige du gouvernement l’éclaircissement de la situation des 900 000 cartes NINA qui sont dans la nature. Par ailleurs, au terme de la conférence, le président de la Convergence d’action pour le peuple (CAP), Racine Thiam, ex directeur de la communication de la présidence est désormais nommé vice-président de l’URD.

Aguibou Sogodogo