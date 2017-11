Dans la grande salle de conférence du Palais de la Culture dénommée « La salle Banzoumana Sissoko) a eu lieu durant deux jours les travaux du parti(URD) dans le cadre de la 8ème conférence nationale du parti. Ils se battront désormais pour ‘’restaurer l’espoir’’. Une bataille, un défi engagés pour conquérir Koulouba en 2018. La cérémonie de clôture était présidée par le président du parti(URD) Soumaila Cissé en présence des membres du parti venus des quatre coins du monde.

Cependant, la réunion entre les membres du parti URD s’articulait d’une part sur les élections cruciales 2018. A cet effet, l’élection dont la transparence et la crédibilité seront leur combat passera à travers l’audit du fichier électoral, la clarification et la gestion transparente des cartes Nina, l’adoption de la biométrie comme partout en Afrique de l’Ouest, et le traitement non partisan des résultats.

Prenant la parole, le président du parti URD dira que les échanges entre les militants du parti ont été riches et constructifs et qu’il y a lieu d’amorcer très rapidement le virage vers l’atteinte des objectifs fixés à l’horizon 2018.

« Que ceci soit clair pour tout le monde ! L’atteinte de nos objectifs exigera de nous beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup d’abnégation, beaucoup de sacrifices mais aussi beaucoup de solidarité, d’écoute et de dialogue parce que le pays va mal ! L’état de délabrement de notre pays, l’état de décomposition de notre République et les coups portés à notre Démocratie nécessitent un traitement de choc, une vraie rupture. La rupture c’est l’esprit de sacrifice, le culte de la vérité et du travail, le culte de la probité et de la transparence, bref l’exemplarité érigée en mode de gouvernance ! » A martelé par le Président.

A noter que ‘’restaurer l’espoir’’ était bien le slogan des militants et sympathisants du parti URD ‘’Nous nous sommes engagés à RESTAURER L’ESPOIR , car le peuple meurtri nous attend à la tâche et nous jugera aux résultats .Ce peuple à qui on a promis tant de bonheur en 2013 , ce peuple à qui on a promis la paix, la réconciliation et la prospérité tout de suite, ce peuple à qui on a vendu tant de chimères pour mieux le dépouiller de sa dignité, de son optimisme a la capacité de rebondir ! Ce peuple à qui on fait croire que quelques adductions d’eau par ci par là, quelques kilomètres de route par ci par là, sont des cadeaux présidentiels. Non !’’. A précisé M. Cissé.

Le président l’Urd a fait un appel à ses membres en ces termes : « tous les comités, toutes les sous sections, toutes les sections, tous les mouvements affiliés, femmes et jeunes, toute la direction de l’URD doivent au sortir de cette conférence être en ordre de bataille pour réussir en 2018 l’alternance tant attendue et réclamée par notre peuple ! »

Le président du parti a condamné les actes inhumains et barbares qui se passent en Libye à nos compatriotes maliens ainsi que tous les africains.

‘’RESTAURER L’ESPOIR ,c’est faire confiance au peuple malien ,en son génie, conquérir sa confiance et le convaincre à avoir confiance en lui même !C’est le respecter et ne pas l’obliger à dire chaque fois merci au Président de la République quand il n’accomplit que son devoir ,rien que son devoir ,ce pourquoi il a été élu ! Oui personne ne doit être remercié pour avoir fait ce qu’il a à faire et auquel il s’est engagé ! » A conclu le Président, Soumaïla Cissé

Abdramane SAMAKE

Commentaires via Facebook :