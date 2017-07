Samedi, le parti YELEMA a fait un communiqué annonçant son retrait de toutes activités au nom de la Convention de la Majorité Présidentielle. Par ailleurs, dans le même communiqué, YELEMA dit reste attaché au contrat moral qui le lie au Président de la République, IBK jusqu’à la fin de son mandat.

La nouvelle diversement commentée dans la capitale malienne. Car selon certains la position est floue pour la simple raison quand on refuse on dit NON. On ne peut pas quitter la CMP et soutenir IBK.

Il faut se rappeler depuis que Moussa Mara a quitté la primature, le climat est tendu entre lui et les partis membres de la CMP.

IBK en France pour une visite privée

Samedi dans la matinée, la page officielle de la présidence a rendu officiel le déplacement du Président de la République à Paris pour une visite privée.

Ces derniers jours, le climat est très tendu au Mali. Le référendum annoncé par les autorités a divisé le peuple. Le sujet fait certainement partie des raisons du voyage d’IBK à Paris.

La Rédaction