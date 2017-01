Il est ex-Secrétaire Général de la section URD de Kita et un des ex-responsables de campagne de Soumaïla Cissé lors du scrutin présidentiel. Non content de démissionner de ce parti (URD), il parvint à se faire élire à la fois dans les sections RPM de Kita et commune VI du District de Bamako. Puisque l’appétit vient en mangeant, il en veut toujours plus ! Toute chose qui pose en ce moment problème au parti d’accueil.

Il s’agit en effet, du Colonel des Douanes Djigui Koumaré Cissé. Il était supposé proche de Soumaïla Cissé par les liens de sang. Mais il doit son nom de Famille (Cissé) à une décision du Conseil des Ministres à sa demande.

En tout état de cause, il a battu campagne pour Soumaïla Cissé lors du premier tour du scrutin présidentiel et a démissionné de l’URD entre les deux tours des législatives. C’est la section de Kita qu’il choisit comme point de chute où il fut élu Premier Secrétaire Général Adjoint à la faveur du renouvellement du Bureau en Février 2015. L’histoire retiendra qu’il a généreusement offert 500.000 F CFA à ladite section comme prime de son adhésion. Mais ce qu’ignoraient ses hôtes de Kita, c’est qu’il était déjà secrétaire au Développement de la Section RPM de la Commune VI du District de Bamako. Un cumul de postes manifeste ! Mais il en veut encore et encore !

C’est un prétendu «Collectif des secrétaires généraux des sections RPM de Kita» qui a adressé, le 13 janvier dernier, une correspondance au BPN-RPM, demandant un «remembrement de la section». Naturellement, la norme aurait voulu que ladite lettre soit adressée à la Section et non directement à la Direction Centrale du parti (BPN-RPM). La réponse de cette dernière, seulement 72 heures plus tard, fut tout simplement cinglante et sans équivoque ; En voilà un extrait :

«Je vous informe que nos textes ne comportent pas une structure dénommée «Collectif des Secrétaires Généraux» et donc n’a pas qualité à demander le remembrement d’une section. Cette lettre devrait être adressée à la section de Kita qui doit juger de l’opportunité d’une telle opération pour en faire la demande auprès du Bureau Politique National». Signé : «Le secrétaire Général du BPN/RPM, Me Baber Gano».

Il s’avère que le «Collectif des Secrétaires Généraux» est une pure invention de notre Colonel des Douanes, Djigui Koumaré Cissé qui n’a pas caché son ambition de devenir secrétaire Général de la Section RPM de Kita en tentant de déboulonner Solo Mady Keïta et, à travers cette structure, atteindre le BPN.

La réaction de cette dernière a été a été immédiate. Puisqu’ayant appris, entre-temps l’appartenance de son secrétaire Général adjoint à une autre section du parti (Commune VI), elle demanda alors qu’il soit remis à cette structure d’origine. Ce qui a été fait le 14 janvier dernier à la suite d’une réunion ordinaire. Mais Djigui Koumaré Cissé n’a pas démordu.

Il a mis en place un bureau Parallèle lequel a exigé l’exclusion du Secrétaire Général en poste, à savoir, Solo Mody Keïta. Là aussi, le BPN a indiqué ne pas reconnaître cette structure.

L’autre camp dirigé par Solo Mody Keïta se dit serein. Aux dires de celui-ci, Djigui Koumaré Cissé n’a de motivation que se servir en vue de gravir les échelons et ensuite, détruire le parti de l’intérieur. «Nous ne jouerons pas à son jeu » lance le Secrétaire Général Solo Mody Keïta.

A suivre donc

B.S. Diarra

Encadré

POUR VIOLATION DES TEXTES…

Un Député RPM de Kita exclu du parti

Parce que son candidat n’a pas été retenu pour être tête de liste à la faveur des dernières législatives, le Député RPM de Kita, l’Honorable Modibo Kane Cissé a décidé de…, s’opposer ! La section elle, a décidé de l’exclure avec 3 autres camarades.

Ce Député RPM de Kita fait également office de Secrétaire Général Adjoint de la Commune Urbaine de Kita. Son candidat, à la faveur du scrutin communal était Sambri Keïta.

Mais tel ne fut le choix des délégués de la conférence des sous-sections lesquels jetèrent leur dévolu sur Mamadou Keïta dit «Mogoba» qui fut élu tête de liste. 16 des 20 comités ont en effet opté pour «Mogoba». Le fait majoritaire est donc évident ! Mais cette décision ne fut nullement du goût du Député Modibo Kane Cissé.

Non content du choix de la majorité, il a mobilisé quelques ténors du parti dont son candidat déchu Sambri Keïta non moins secrétaire Général des jeunes de la section, Abdoul Karim Bagaga, Secrétaire Général de la S/S des jeunes, Hamallah Keïta, Trésorier Adjoint)… Ensemble, le groupe a mené campagne contre la liste officielle du parti. Toute chose à l’origine de déboires de la formation sur place. Ici, c’est l’URD qui remporta le scrutin haut les mains.

En réaction et conformément aux textes (Article 43 alinéa 2 du règlement intérieur), la section du parti a décidé l’exclusion des personnes citées, à savoir, le Député Modibo Kane Cissé Sambri Keïta non moins secrétaire Général des jeunes de la section, Abdoul Karim Bagaga, Secrétaire Général de la S/S des jeunes, Hamallah Keïta, Trésorier Adjoint.

Si la démission d’un député du camp majoritaire pour l’opposition a été une première au Mali avec le cas de ceux de l’ADP-Maliba, il faut dire que l’exclusion d’un Député de la majorité s’avère aussi dans notre pays.

B.S. Diarra