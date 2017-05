Les mairies de la commune V et VI, ont abrité le 23 et 24 mai 2017, les travaux de la constitution des bureaux de la Commission électorale nationale indépendante de la rive droite du district de Bamako. C’était sous la coordination et le suivi de Maitre Moctar Mariko, coordinateur de la rive droite de la CENI et en présence des représentants des organisations membres de la Ceni, à savoir les partis politiques de la majorité et de l’opposition, de la société civile).

Le mardi, Me Moctar Mariko a procédé à la mise en place du bureau de la commune V. Les représentants eux-mêmes ont fait une élection interne, à la suite de laquelle, le candidat du Rassemblement pour le Mali, monsieur Nouhoum Tangara, a été élu président. Quant à Mme Dembélé Fatoumata Dembélé, la représente de la société civile, la Cafo, elle occupe, le poste de rapporteur. Et enfin, Mahamadou Togo de l’Union pour la République et la Démocratie, hérite du poste de trésorier. A noter que le bureau est composé de Monsieur Nouhoum Togo, du RPM, de Dramane Coulibaly du RpDM , de Souleymane Diarra de ADP/MALIBA et Mahamadou Togo de l’URD (opposition) et Mariam Diama Sanogo de l’AMDH et Mme Dembélé Fatoumata Dembélé de la Cafo, (Société civile).

Et le mercredi, monsieur Arouna Ouattara du RPM est élu président du bureau de la CENI, de la commune VI, Mamadou Bouaré du syndicat autonome de la magistrature est élu Modérateur et Mme Maïga Aicha Maïga de la CAFO élue trésorière. Sont aussi membres actifs du bureau, Moussa Kanté du CNID, Ousmane Coulibaly URD et Yacouba Sogoba du SADI tous deux de l’opposition.

Le président du bureau de la CENI en commune VI, Arouna Ouattara après son investiture dira que : « je suis fier d’être élu par mes camarades issus des partis politiques de la majorité tout comme de l’Opposition et de la société civile. Je suis élu par consensus, ce qui veut dire qu’il y a un sentiment de cohésion, de la démocratie dans le groupe. Et je les remercie tous et leur fait savoir de ma disponibilité de travailler dans la cohésion et la clarté » . Selon lui, les défis sont nombreux. Notre mission consiste à faire le suivi et la supervision du processus électoral du début à la fin. Nous devons être vigilants, pour observer et surveiller tout pour remplir la mission qui nous a été confiée.

Le coordinateur Maitre Moctar Mariko dira que, « j’en appelle à une vraie collaboration entre ceux qui organisent les élections notamment l’administration et les démembrements de la CENI. Dans ce cadre s’il y a une bonne collaboration entre la CENI qui contrôle la légalité des actes posés par l’administration, je pense qu’on pourra aller vers une très bonne élection », souligna Maitre.

Mariam Dite Mama Diarra.