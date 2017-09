La section de la commune I du district de Bamako du Rassemblement pour le Mali (Rpm) a enregistré de nouvelles adhésions. Il s’agit d’un regroupement composé d’hommes et de femmes de différents partis politiques, d’associations et de mouvements de niveaux national, régional et communal. Lesquels, après plusieurs mois de réflexion, se sont décidés à créer un cadre de concertation dénommé plateforme Malikama.

 La cérémonie d’adhésion couplée à la rentrée politique de la section I du Rpm a eu lieu le samedi 9 août au terrain de football de Djélibougou. C’était en présence du secrétaire général de la section I du Rpm, Mamadou Frankaly Keïta ; du président de l’Assemblée nationale du Mali, Issiaka Sidibé, du président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Boulkassoum Haïdara, et de plusieurs membres du bureau politique national du parti.

Selon le porte-parole des adhérents, Amadou Touré, après une analyse objective de la situation politique, économique et sociale, les membres de la plateforme Malikama ont décidé d’adhérer à un parti qui partage les mêmes ambitions et les mêmes vissions patriotiques. À l’en croire, leur choix s’est basé sur certains critères de sélection, notamment le développement de la commune I, la qualité des hommes et le choix politique pour le développement, les acteurs politiques communaux et nationaux.

Le porte-parole des adhérents a indiqué que leur engagement d’adhésion au Rpm est une manière forte d’apporter leur contribution à la consolidation des acquis, mais aussi à la réélection du président IBK en 2018. Selon lui, ses camardes de Malikama, désormais membres du Rpm, entendent contribuer à l’amélioration des 77% de 2013, sinon faire passer IBK dès le premier tour. Il a réaffirmé au nom ses camardes son attachement et son dévouement pour l’atteinte des idéaux du Rpm.

Pour le secrétaire général de la section I du Rpm, Mamadou Frankaly, cette cérémonie d’adhésion de responsables et militants d’autres partis politiques, d’associations et de mouvements au Rpm, pour conforter la mise en œuvre du projet présidentiel, «Le Mali d’abord» en commune I, est pleine de significations. Car, elle intervient au lendemain de la décision historique du président de la République de surseoir au projet du référendum pour la révision constitutionnelle, malgré de nombreux avantages qu’elle comportait pour le confort de notre démocratie. Il a salué cette décision du président de la République qui a permis d’apaiser le climat social.

Mamadou Frankaly a aussi rappelé que de la création de l’alternative 2002 à nos jours, la population de la commune I s’est constamment mobilisée autour des idéaux du parti dont le principe de base est de faire de la politique autrement, en mettant l’homme au début et à la fin de tout modèle de développement économique et social. Par ailleurs, il a déclaré que cette rentrée politique s’inscrit en droite ligne des orientations du président de la République, réaffirmées par la 4ème conférence nationale du Rpm, de rassembler tous les Maliens autour du projet «Le Mali d’abord». «Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui des patriotes, des responsables politiques, d’associations et de mouvements qui ont décidé de regagner le rang du Rpm pour soutenir notre projet de société. Le Rpm ne connaît ni d’anciens ni de nouveaux militants. Chacun sera jugé au résultat et au respect du statut et du règlement intérieur du parti», a déclaré Mamadou Frankaly Keïta.

Le représentant du président du Rpm, Ousmane Koné, a salué, au nom du bureau politique national, l’installation le 9 août à Mopti du G5 Sahel, présidé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Avant d’ajouter que le bureau politique national se réjouit de ces nouvelles adhésions qui témoignent de la justesse du combat que le Rpm mène pour le bien-être des Maliens. Ousmane Koné a enfin félicité la section de la commune I pour son dynamisme.

Diango COULIBALY