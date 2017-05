Comme chaque année, les travailleurs de la Commune IV du district de Bamako ont pris part au défilé du 1er mai devant la Bourse du Travail. Selon Abidina Karambé, le Secrétaire général des travailleurs de la mairie de la commune IV, le bureau syndical qu’il dirige veut réunir tous les travailleurs pour une cause commune: améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Mais le contexte est un peu différent cette année, les travailleurs de la mairie ayant décidé de changer leurs conditions de travail à travers une mobilisation dont le départ a été donné le 28 avril lors d’une assemblée générale. Ainsi, les travailleurs réclament surtout l’obtention d’une cité à usage d’habitation; l’octroie du carburant à certains services de la mairie, aux chefs et adjoints du service.

Les agents de recouvrement ne sont pas non plus oubliés, c’est pour cela que les dispositions nécessaires sont réclamées en vue de doter les agents de recouvrement en moyens de déplacement. Les travailleurs veulent aussi que la mairie travaille à l’instauration d’un cahier des heures supplémentaires et leurs payements.

Les autorités municipales sont également invitées à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sécuriser le lieu du travail et les travailleurs pendant les heures de travail. Il est aussi demandé aux responsables de la mairie d’encourager et rendre opérationnel le payement de ristournes aux services et aux agents de recouvrement.

Par ailleurs, il y a des revendications relatives aux infrastructures. La construction de nouveaux bureaux est ainsi demandée pour adapter la mairie aux nouveaux postes prévus dans le nouvel organigramme. Dans la même veine, un bureau est sollicité pour les chauffeurs. Les autorités municipales devront également équiper les régies, les centres secondaires d’Etat civil, le bureau du personnel de recensement, du développement social et du secrétariat général.

Soumaila T. Diarra