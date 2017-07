Au domicile du doyen du comité URD de Kanadjiguila s’est tenue une réunion jeudi dernier en vue de remanier le comité. Il s’agissait de procéder à une retouche en profondeur afin d’insuffler un second souffle à l’instance locale du parti. A cette séance étaient présents : le Secrétaire général adjoint de la sous-section du Mandé, le secrétaire administratif et même des membres influents du parti de Soumaila Cissé.

A l’issue de la réunion, Mamadou Sangaré dit Salas a été porté à la tête du comité en devenant Secrétaire général. Mais avant, le secrétaire général adjoint de la sous-section, Oumar Yattara, a pris la parole pour parler de développement et surtout de l’importance de la jeunesse dans les activités de la commune. Car, d’après lui, « la jeunesse constitue le socle et le fer de lance de tout regroupement associatif ».

Et Sékouba d’abonder dans le même sens. Par ailleurs, il a fustigé le nomadisme politique qu’il perçoit comme un frein et une entorse à la jeune démocratie malienne. Quant à Mamadou Sangaré dit Salas, il a mis l’accent sur le développement du sport (gage d’harmonie et d’épanouissement), la protection de l’espace public, l’éducation et la santé.

S’adressant à la jeunesse, le Secrétaire général a surtout prodigué des conseils en vue de l’émergence de cette couche sociale. « Ayez d’abord confiance en vous-mêmes, et ne comptez sur personne », dira-t-il. Infatigable militant et toujours au four et au moulin, Salas a à son actif plusieurs actions dont l’organisation périodique d’un tournoi de football et celle du premier tour cycliste du Mandé.

Pour clore son discours, Salas a demandé aux membres de la sous-section du Mandé, à la section de Kati et à la coordination régionale, sans oublier le bureau politique de l’URD, de soutenir les actions des jeunes et des femmes. Il n’a pas manqué de rendre hommage à Coplan, un résidant du Mandé qui l’a toujours soutenu dans les actions qu’il mène régulièrement.

Grosso modo, cette séance a été initiée pour défendre la cause de la jeunesse afin qu’une large place soit octroyée aux jeunes du parti. Les femmes aussi n’ont pas été oubliées puisqu’elles ont eu droit à tous les honneurs.

Soumaila T. Diarra