L’évènement s’est déroulé le samedi dernier, à la Pyramide du Souvenir. Après donc deux mandats de bons et loyaux services, le Pr Aly Nouhoum Diallo laisse désormais les rênes de la Coordination Malienne des Organisations Démocratiques entre les mains du jeune Boubacar Mintou Koné. C’était à la faveur de l’assemblée générale ordinaire de renouvellement du bureau. Tous étaient presque présents : ADIDE, CNID, ADVR, ADEMA, CADEF, AMS-UNEEM, JLD, AJDP,…

Faut – il rappeler que la COMODE fut créée par certains acteurs du Mouvement démocratique de notre pays. Ainsi, avec les associations – mères (ADEMA, CNID, AJDP,…), ils entendaient donner un ” nouveau souffle à l’ancrage démocratique, au respect des droits de l’Homme “, etc. il s’agissait aussi et surtout de ” créer les conditions et opportunités pour un débat sain et constructif entre les différents acteurs et pour le renforcement d’un partenariat fécond et d’un l’esprit de fraternité entre les associations et organisations démocratiques “. L’honneur était revenu au Pr Aly Nouhoum Diallo de conduire les destinées du 1er bureau de la Coordination. Membre fondateur de l’Alliance pour la Démocratie au Mali, ADEMA, l’association phare du combat pour le pluralisme et l’état de droit dans notre pays, homme de science émérite doublé d’un sens politique élevé, le Pr Aly Nouhoum Diallo rendit de bons et loyaux services au regroupement.

Durant deux mandats, trois ans chacun, il sut apporter tout ce qui était indispensable à l’animation d’un groupe : débats francs, discussion, échanges mais aussi concorde, entente, fraternité, camaraderie.

Samedi 3 juin 2017, à la Pyramide du Souvenir, en toute humilité, il décida de passer le témoin désormais entre les mains du jeune Boubacar Mintou Koné. Changement de générations, serait – on tenté de dire, mais constance des idéaux et valeurs de combat pour la défense des acquis démocratiques. A l’issue de l’assemblée générale ordinaire de renouvellement du bureau, l’on retrouve d’autres grandes figures du Mouvement Démocratique : Dr Cheick Mohamed Cherif Cissé, Mohamed Namori KeÏta, Youssouf Maïga, Moussa Keïta,…

Lors des échanges, rapporte t – on, un hommage mérité fut rendu au Pr Aly Nouhoum Diallo pour bien de choses. Notons au passage que l’intéressé ne voulait pas d’un 3ème mandat. En bon démocrate, il a préféré l’alternance.

Créée en septembre 2010, la COMODE regroupe entre autres : CNID, AJDP, JLD, ADEMA, CADEF, ADIDE, AMSUNEEM, ADVR, ADJ, CRS,…

B. KONÉ