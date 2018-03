Dans un décret présidentiel N°2018 0265/P-RM du 12 mars 2018, les membres du cabinet de l’Ancien Président de la République, Amadou Toumani Touré ont été nommés. Cela a suscité beaucoup d’appréciations du côté des proches de l’ancien locataire de Koulouba car cela signifie son retour définitif et son installation au Mali.

Joint par nos soins, Nouhoum Togo, conseiller à la communication au cabinet du chef de file de l’Opposition Démocratique et Républicaine non moins un fidèle du président ATT a évoqué toutes ses satisfactions. Il affirme que c’était l’une des raisons de leur combat depuis des années. Le chargé à la communication et de l’organisation du PDES a profité de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin, travaillé pour que le Président ATT retourne dans son pays et s’y installe avec son statut d’ancien Président de la République. Pour lui, la composition du cabinet est une décision salutaire. « Je suis très content de la composition de ce cabinet du Président AmadaouToumani Touré », s’est-il exprimé. A ses dires, l’installation du président ATT au Mali doit être appréciée par tout bon citoyen.

Quant aux quatre membres du cabinet (Seydou Cissouma, Yacouba Ali Traoré, Hamidou Bocoum, Ousmane Touré), Nouhoum Togo affirme que ce sont des personnes avec qui le président ATT a travaillé durant des années. Ce sont des hommes de confiance : «La nomination de ces personnes est une bonne chose et je pense qu’elles seront à la hauteur des attentes pour avoir toutes travaillé avec le président ATT », a-t-il apprécié. Selon l’ancien chargé à la communication du Ministère de la Défense, l’opérationnalisation de ce cabinet facilitera les actions du président ATT. « Nous pensons qu’avec Cissouma en tête, ce cabinet doit travailler pour faciliter les actions du président Amadou Toumani Touré », a-t-il espéré.

Concernant sa personne, Nouhoum Togo affirme qu’il est présent sur le champ politique et membre du cabinet du chef de file de l’opposition. Il ne pourrait donc pas être des deux cabinets. « Ces membres sont bien placés pour gérer le cabinet d’ATT car ils ne sont pas affichés politiquement comme nous et j’ai confiance qu’ils seront à la hauteur », a-t-il expliqué.

BoureimaGuindo

