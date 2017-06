La jeunesse Adema -Parti Africain pour la Solidarité et la Justice de Bamako a célébré en grande pompe la date anniversaire de la Ruche en l’associant à la première conférence régionale des jeunes ruchers du district. C’était le jeudi 15 mai, au Ciné-Babemba de Bamako, sous l’égide de leur président sortant Lazare Tembelly. Les délégués des six sections jeunes de la capitale ainsi que les membres du Comité exécutif et des commissions spécialisées du Parti de l’Abeille se sont massivement mobilisés pour un rendez-vous d’autant plus déterminant qu’il intervient à un moment où les réclamations d’une candidature interne des Abeilles est en passe de déboucher sur de graves querelles intestines en leur sein. On se rappelle, en effet, le lièvre a été soulevé depuis la 15è conférence nationale de l’Adema, en mars dernier, lorsque le Pr Tiomoko Sangaré, président de l’Adema, avec des allusions plus ou moins claires à la l’élection présidentielle de 2018, avait laissé entendre que la conquête du pouvoir et son exercice est la raison d’être de son parti comme de toute formation politique. A la différence de M. Sangaré qui avait choisi d’envelopper son propos, le président de la jeunesse, Lazare Tembelly, ainsi que le coordinateur des sections de la jeunesse Adema de Bamako, Fodé Konaté, ont quant à eux choisi d’aller droit au but : Ils ont tour à tour assigné au Comité exécutif du parti de procéder au choix du candidat pour la présidentielle. Comme pour rejeter en bloc les pourparlers très avancées pour le rapprochement du Rpm et de l’Adema.

Pour M. Konaté, l’Adema suscite aujourd’hui plus que jamais l’espoir des Maliens et tient ainsi dans ses mains une rare opportunité de reconquérir sa renommée d’antan. Et de rappeler aux membres du Comité exécutif la recommandation de la 15è conférence en rapport avec le choix d’un candidat pour 2018.

Même son de cloche du côté de Lazare Tembelly pour qui la jeunesse doit servir de gardien du temple, de sa discipline et de ses valeurs. Il est temps qu’émerge pour ce faire une autre génération d’Abeilles, a martelé le président du Mouvement national des jeunes, allusion faite à un certain désordre des allers-retours qui consiste prendre congé de sa famille politique au profit d’une autre et à revenir avec tambour et tempête aux origines. Et le leader des jeunes Abeilles d’insister à son tour sur une impérieuse urgence de procéder au choix d’un candidat à la présidentielle dans la cohésion et l’entente.

Le défi, selon Adama Sangaré, maire de Bamako et non moins secrétaire général de la section Adema de la commune III, passe par une refondation de la famille Adema et la correction des maux qui font en ont fait un éternel deuxième sur la scène politique, à cause de l’hypocrisie et des divisions.

L’autre temps fort de cette journée aura été marqué par les témoignages des partis amis qui tous, à leur façon, ont exprimé un sentiment de fraternité avec les Abeilles : de l’UDD au RPM en passant par l’URD, l’ASMA, les FARE et la CODEM, etc. L’URD, par la voix de son représentant, n’a pas manqué toutefois d’interpeler le PASJ sur sa responsabilité et son devoir de s’assumer. Pour Dramane Diarra, le président de la jeunesse, «l’Adema ne saurait demeuré indifférent au supplice que subissent les populations» et a responsabilité de proposer aux Maliens des solutions idoines en allant au combat avec les autres forces politiques dans la conquête du pouvoir».

Au final, la conférence des jeunes Abeilles a exhorté le Comité exécutif du parti à diligenter dans les meilleurs délais le processus de choix d’un candidat à l’interne pour l’élection présidentielle de 2018, à la coordination des sections de mettre en place une commission pour examiner les causes réelles de l’instabilité des résultats électoraux et à la coordination des sections de la jeunesse de créer une synergie d’actions autour du parti.

Amidou Keita