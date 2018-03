L’Adp-Maliba a tenu, le week-end dernier, sa 1è Conférence nationale à Nioro du Sahel. Lors de cet évènement, l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo a été officiellement désigné candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle.

Arrivé à Nioro dans la journée du vendredi, le président d’honneur de l’Adp-Mali a été accueilli en grande pompe par la section locale de son parti ainsi que par la famille du Chérif de Nioro. De l’entrée de la ville à sa résidence, il a eu droit à un bain de foule. «Aliou Président ! Nous te soutenons jusqu’au bout…», scandait la masse au passage du cortège qui s’est retrouvé immobilisé, durant près d’une demi-heure, par une foule en liesse. Tout le monde tenait à voir « le candidat de Nioro».

Le lendemain, la cérémonie d’ouverture a été fortement marquée par la présence d’une foule impressionnante. Des centaines de militants et sympathisants, venus de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, avaient effectué le déplacement dans la Cité religieuse. Après les interventions du maire de Nioro et du président de la section Adp-Maliba de la localité, la conférence a ouvert ses travaux par le discours de l’honorable Amadou Thiam, président du parti. Celui-ci a invité les délégués à plancher sur trois sujets essentiels: la situation politique et sécuritaire du pays, la perspective de l’élection de juillet 2018 ainsi que la vie du parti qui compte dans ses rangs 9 députés, près de 15 maires et environs 300 conseillers.

C’est ainsi que les 350 délégués venus de toutes les régions du Mali et de la diaspora se sont penchés, durant deux jours, sur ces sujets. Au terme des débats, la Conférence nationale a désigné sans surprise Aliou Boubacar Diallo comme candidat du parti à la prochaine élection présidentielle.

Le dimanche 11 mars, à l’occasion d’un meeting géant tenu sur l’esplanade de la salle de spectacle du Conseil de cercle, le tout nouveau candidat a tenu un discours dans lequel il n’a pas hésité à évoquer la situation actuelle du Mali. Il a également insisté sur la question qui reste d’actualité : l’alternance. Aliou Boubacar Diallo a invité l’ensemble des militants à se mobiliser massivement pour la victoire de leur formation politique.

Pour les militants, Aliou Diallo se place à présent en position de principal challenger du président sortant, IBK. « Au-delà de l’appareil politique, il peut à présent compter sur le soutien sans équivoque de Nioro du Sahel ainsi que sur une multitude d’organisations parmi lesquelles figure le Mouvement Ko-Koura qui regroupe une centaine d’associations et de militants venus de différents partis politiques », confient-ils.

Des invités de marques, dont plusieurs leaders politiques, étaient également nombreux aux côtés d’Aliou Boubacar Diallo. Tous étaient venus assister à cet événement mémorable.

Nous y reviendrons…

Mohamed Sylla

Envoyé spécial

