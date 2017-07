Jusqu’où certains iront pour avoir la tête du Dr Boubou Cissé, ministre de l’Economie et des Finances ? La question est posée. Et pour cause, des proches du président de la République dont un ex-ministre sont à la manœuvre pour l’évincer et cela par tous les moyens, y compris des accusations de financement des opérateurs économiques dits de l’opposition. Pour le moment, IBK ne semble pas prêté une oreille attentive à ces allégations mensongères savamment distillées au sommet de l’Etat. Aussi, le chef de l’Etat garde toujours sa confiance en ce ministre cité parmi les plus crédibles et compétents de l’équipe en place.

En effet, dans certains milieux d’affaires de la capitale, on commence à parier sur le temps que l’actuel ministre de l’Economie et des Finances durera à son poste. Ces paris sont alimentés par des accusations, voire des manœuvres auxquelles certains proches du président de la République s’adonnent pour obtenir le départ de Boubou Cissé dont le seul tort est d’être rigoureux dans la gestion des deniers publics. Ainsi, il y a quelques jours, des gens connus seraient allés insinuer auprès du chef de l’Etat que le ministre Cissé octroie des marchés à des opérateurs économiques dits de l’opposition. Selon nos sources, il s’agit notamment des marchés accordés au cabinet d’expertise Diarra, au sein duquel travaille l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, et surtout le cabinet fiscal de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Abou Bakar Traoré, proche de l’ancien Premier ministre et leader de l’opposition, Modibo Sidibé. Selon des sources proches des bénéficiaires, ces marchés ont été initiés sous le ministre Igor. Et ces deux cabinets (incriminés) sont considérés comme les meilleurs de la place. A en croire une source qui suit cette cabale contre le ministre des finances, des affairistes et des politiciens véreux, tapis dans le système, font un mauvais procès à Boubou Cissé à qui on reproche aussi de prétendus agissements de son oncle, grand patron de Sogetra, Amadou Cissé, de financer l’opposition pour la simple raison qu’un autre oncle de Boubou est député de l’URD. En réalité, les comploteurs veulent évincer M. Cissé des Finances pour faire main basse sur les deniers publics et surtout financer la campagne présidentielle 2018 qui s’annonce très compliquée pour le camp présidentiel.

Aujourd’hui, beaucoup de questions sont posées dans les milieux d’affaires et politiques au sujet de cette nouvelle affaire au sommet de l’Etat. Mais les regards sont surtout tournés vers le président de la République qui est appelé à prendre des mesures énergiques afin d’éloigner un groupe de rapaces qui rôdent autour du palais et surtout de l’hôtel des finances.

La Rédaction