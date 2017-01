Welcome! Log into your account

Après plusieurs reports, l’Union Malienne-Rassemblement Démocratique en Afrique (Um-Rda) sera en conclave ce week-end, plus précisément les 21 et 22 janvier, pour la tenue de son congrès. Les travaux se dérouleront au Stade du 26 Mars de Yirimadio. D’ores et déjà, les rencontres se multiplient au sein du parti pour un congrès apaisé. Il s’agit de régler tous les aspects avant la tenue de ce grand rendez-vous. Le choix du futur président de l’Um-Rda a été mis à plusieurs reprises sur la table. Mais tout porte à croire que l’actuel ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Diarra Racky Talla, ne serait pas candidate pour la présidence, contrairement à des informations distillées il n’y a guère longtemps. Elle serait à l’aise de son poste de secrétaire général du parti où elle continue de faire un travail remarquable. La preuve: l’Um-Rda a presque doublé le nombre de conseillers municipaux lors des élections communales du 20 novembre dernier.

