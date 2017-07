Le Conseil des Ministres s’est rĂ©uni en session ordinaire, le mercredi 26 juillet 2017 dans sa salle de dĂ©libĂ©rations au Palais de Koulouba sous la prĂ©sidence de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, PrĂ©sident de la RĂ©publique.

AprĂšs examen des points inscrits Ă l’ordre du jour, le Conseil a :

– adoptĂ© des projets de texte ;

– procĂ©dĂ© Ă des nominations ;

– et entendu une communication.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DE LA PRIMATURE

Sur le rapport du Premier ministre, le Conseil des Ministres a adopté :

– un projet de dĂ©cret portant modification du DĂ©cret n°2013-235/P-RM du 7 mars 2013 fixant l’organisation et les modalitĂ©s de fonctionnement du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ;

– un projet de dĂ©cret fixant le cadre organique du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement.

Le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement est un service de la superstructure administrative crĂ©Ă© par l’Ordonnance n°04-001/P-RM du 25 fĂ©vrier 2004 avec pour mission d’assurer l’organisation et de veiller au bon fonctionnement du travail gouvernemental.

L’organisation, les modalitĂ©s de fonctionnement et le cadre organique du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement sont dĂ©terminĂ©s par des dĂ©crets de mars 2013.

Pour la mise en Ɠuvre de ses missions, le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement est confrontĂ© Ă l’insuffisance de ressources humaines au regard du volume Ă©levĂ© du travail.

Par ailleurs, les profils des agents en poste sont peu diversifiés pour mieux appréhender les enjeux et les implications des missions du Secrétariat général du Gouvernement.

Les projets de dĂ©cret adoptĂ©s visent Ă corriger ces insuffisances Ă travers la crĂ©ation de nouveaux postes, l’ouverture du cadre organique Ă d’autres corps et l’augmentation de l’effectif du personnel pour permettre au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement de disposer de ressources humaines qualifiĂ©es et diversifiĂ©es.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DES AFFAIRES FONCIERES

Sur le rapport du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires fonciĂšres, le Conseil des Ministres a adoptĂ© des projets de dĂ©cret fixant les cadres organiques de la Direction nationale des Domaines et de la Direction nationale du Cadastre.

La Direction nationale des Domaines et la Direction nationale du Cadastre ont été créées par des ordonnances en date du 30 mars 2017 suite à la restructuration de la Direction nationale des Domaines et du Cadastre.

La Direction nationale des Domaines a pour mission d’élaborer les Ă©lĂ©ments de la politique nationale relative au domaine et au foncier et d’assurer la coordination et le contrĂŽle de la mise en Ɠuvre de ladite politique.

Quant Ă la Direction nationale du Cadastre, elle a pour mission d’élaborer les Ă©lĂ©ments de la politique nationale en matiĂšre de cadastre et d’assurer la coordination et le contrĂŽle de la mise en Ɠuvre de ladite politique.

Les projets de dĂ©cret adoptĂ©s visent Ă doter, pour les cinq prochaines annĂ©es, ces deux directions en personnel nĂ©cessaire pour l’exĂ©cution de leurs missions.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION

Sur le rapport du ministre de l’Economie numĂ©rique et de la Communication, le Conseil des Ministres a adoptĂ© un projet de dĂ©cret dĂ©terminant la rĂ©munĂ©ration et autres avantages accordĂ©s aux membres du Conseil de RĂ©gulation de l’AutoritĂ© malienne de RĂ©gulation des TĂ©lĂ©communications, des Technologies de l’Information, de la Communication et des Postes.

Le Conseil de rĂ©gulation est l’organe dĂ©libĂ©rant de l’AutoritĂ© et dĂ©finit ses orientations stratĂ©giques.

L’Ordonnance n°2016-014/P-RM du 31 mars 2016 portant rĂ©gulation du secteur des tĂ©lĂ©communications, des technologies de l’information, de la communication et des postes, fixe le nombre des membres du Conseil Ă cinq (05).

Les membres sont sĂ©lectionnĂ©s Ă l’issue d’une procĂ©dure d’appel Ă candidatures pour un mandat non renouvelable de cinq (05) ans et nommĂ©s par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres.

Les membres du Conseil exercent leurs fonctions Ă plein temps. Ils ne peuvent dĂ©tenir d’intĂ©rĂȘts directs ou indirects dans une entreprise intervenant dans les secteurs des tĂ©lĂ©communications, des TIC ou du secteur postal ou de toute entreprise dont les activitĂ©s sont rĂ©gulĂ©es par l’AutoritĂ©, sauf en tant qu’utilisateurs des rĂ©seaux et services.

Les fonctions de membre du Conseil de rĂ©gulation de l’AutoritĂ© sont incompatibles avec tout mandat Ă©lectif, politique, syndical ou l’exercice de toute charge gouvernementale.

En outre, les membres du Conseil ne peuvent, en aucun cas, devenir salariĂ©s ou bĂ©nĂ©ficier de rĂ©munĂ©ration sous quelque forme ou Ă quelque titre que ce soit d’une entreprise de tĂ©lĂ©communications/TIC et postale dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la fin de leur mandat.

Le projet de dĂ©cret adoptĂ© accorde aux membres du Conseil de RĂ©gulation des rĂ©munĂ©rations et avantages pour garantir l’indĂ©pendance et la dignitĂ© dans l’exercice de leur fonction.

AU TITRE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Sur le rapport du ministre du DĂ©veloppement industriel, le Conseil des Ministres a adoptĂ© des projets de texte relatifs Ă la crĂ©ation, Ă l’organisation et aux modalitĂ©s de fonctionnement du Centre pour le DĂ©veloppement du Secteur Agroalimentaire.

Le dĂ©veloppement et la promotion du secteur de l’Agriculture, sur lequel repose fondamentalement l’économie du Mali, sont confrontĂ©s Ă des contraintes majeures dont les principales sont :

– le faible accĂšs Ă la technologie et la non maitrise des procĂ©dĂ©s de transformation ;

– l’étroitesse des marchĂ©s et la non mise Ă profit optimal des opportunitĂ©s offertes par les accords bilatĂ©raux et multilatĂ©raux ;

– la faible compĂ©titivitĂ© des produits fabriquĂ©s due en partie Ă la faiblesse des structures de contrĂŽle et de certification ;

– les difficultĂ©s d’accĂšs aux crĂ©dits, notamment pour les femmes et les jeunes.

Pour surmonter ces contraintes et relever les dĂ©fis de dĂ©veloppement, le Gouvernement a adoptĂ©, en juillet 2011, la StratĂ©gie de DĂ©veloppement du Secteur agroalimentaire et son plan d’actions dĂ©cennal 2012-2021.

La mise en Ɠuvre de cette StratĂ©gie est Ă l’origine de la crĂ©ation, par la Loi n°2013-023 du 25 juin 2013, du Centre pour le DĂ©veloppement du Secteur agroalimentaire sous la forme de service rattachĂ©.

A la suite de l’examen des conclusions et recommandations de l’étude de faisabilitĂ© des centres d’incubations, le Conseil des Ministres a dĂ©cidĂ©, en sa sĂ©ance du 19 avril 2017, la crĂ©ation du Centre sous la forme d’un Ă©tablissement public Ă caractĂšre administratif avec pour mission de promouvoir les activitĂ©s du secteur agroalimentaire.

La nouvelle structure aura la possibilitĂ© de recevoir des dons et legs et l’opportunitĂ© d’établir des partenariats avec des structures maliennes et Ă©trangĂšres, publiques et privĂ©es ayant la mĂȘme vocation.

La crĂ©ation du Centre pour le DĂ©veloppement du Secteur agroalimentaire participe de la mise en Ɠuvre de la Politique nationale de DĂ©veloppement industriel et de son plan d’actions 2015-2017.

AU TITRE DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique, chargĂ© des Relations avec les Institutions, le Conseil des Ministres a adoptĂ© un projet de dĂ©cret fixant le montant mensuel de la prime de fonction spĂ©ciale allouĂ©e au personnel de la santĂ©, de l’action sociale et de la promotion de la famille.

Dans le cadre de l’amĂ©lioration des conditions de travail du personnel de la santĂ©, de l’action sociale et de la promotion de la famille, le Gouvernement a signĂ©, le 16 avril 2017, un procĂšs-verbal de conciliation avec les syndicats du Secteur.

Le projet de dĂ©cret augmente de 100% la prime de fonction spĂ©ciale allouĂ©e au personnel de la SantĂ©, de l’Action sociale et de la Promotion de la Famille Ă raison de 50% Ă compter du 1er janvier 2017 et 50% Ă compter du 1er janvier 2018.

Son adoption s’inscrit dans le cadre de la mise en Ɠuvre du procùs-verbal de conciliation.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

– Inspecteur des ArmĂ©es et Services :

Commissaire-colonel Moulaye ADIAVIAKOYE.

– Chef d’Etat-major gĂ©nĂ©ral adjoint des ArmĂ©es :

Général de Brigade Abdoulaye COULIBALY.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

– ChargĂ© de Mission :

Madame Ouleye DIALLO, Juriste-Chercheur.

– Inspecteur en Chef adjoint de l’IntĂ©rieur :

Monsieur Sahalou N’Tirgui MAIGA, Inspecteur des Services Ă©conomiques.

– Conseiller aux Affaires Ă©conomiques et financiĂšres du Gouverneur de la RĂ©gion de Gao :

Monsieur Alhader Amadou BELLA, VĂ©tĂ©rinaire et IngĂ©nieur d’Elevage.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Ambassadeur extraordinaire et plĂ©nipotentiaire du Mali au Japon, en Australie, en Nouvelle ZĂ©lande, en RĂ©publique de CorĂ©e et en RĂ©publique des Philippines avec rĂ©sidence Ă Tokyo :

Madame THIAM Aya DIALLO, Economiste.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

– Directeur national de l’Administration pĂ©nitentiaire et de l’Education surveillĂ©e :

Monsieur Ibrahima TOUNKARA, Magistrat.

– Conseiller Ă la Section judiciaire de la Cour SuprĂȘme :

Monsieur Amadou BA, Magistrat.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

– Inspecteur Ă l’Inspection des Affaires sociales :

Madame BOCOUM MariĂ©tou KAMISSOKO, Administrateur de l’Action sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

– SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral :

Monsieur Salif SAMAKE, MĂ©decin Odontostomatologiste.

– ChargĂ©s de Mission :

Monsieur Hassane OMBOTIMBE, Administrateur civil ;

Madame Toula TOURE, Administrateur de l’Action sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DU COMMERCE

– Chef de Cabinet :

Monsieur Amadou BĂ©idy HAIDARA, Juriste.

– Conseillers techniques :

Madame DIARRAH Assa SYLLA, Administrateur civil ;

Monsieur Demba KANTE, Inspecteur des Finances.

– ChargĂ© de Mission :

Monsieur Abdoul Karim SISSOKO, Economiste.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS

Sur le rapport du ministre des Transports, le Conseil des Ministres a entendu une communication Ă©crite relative au rapport bilan des opĂ©rations du Programme de pluies provoquĂ©es pour la campagne agricole 2016-2017 et le Programme d’activitĂ©s pour la campagne agricole 2017-2018.

Pour rĂ©duire l’impact des dĂ©ficits pluviomĂ©triques chroniques, le Gouvernement du Mali a dĂ©cidĂ© d’intĂ©grer les techniques et technologies d’ensemencement des nuages dans les stratĂ©gies de gestion des ressources en eau, de lutte contre la sĂ©cheresse et d’adaptation Ă la vulnĂ©rabilitĂ© et aux changements climatiques.

Cette technique, appelĂ©e pluies provoquĂ©es au Mali, a dĂ©marrĂ© en 2006. Sa mise en Ɠuvre est assurĂ©e par l’Agence nationale de la MĂ©tĂ©orologie dans le cadre d’un partenariat faisant intervenir, entre autres, l’ArmĂ©e de l’Air, la Direction nationale de l’Hydraulique et la Direction nationale de l’Agriculture.

Pour la campagne agricole 2016-2017, du 1er juin au 31 octobre 2016, le Programme a effectué cent soixante (160) opérations couvrant le District de Bamako et les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou.

La pluviométrie cumulée sur les zones des opérations a varié entre 342 millimÚtres à Nara et plus de 1 488 millimÚtres à Kolondiéba.

L’analyse statistique a montrĂ© une amĂ©lioration de la qualitĂ© de la saison par l’augmentation moyenne du nombre de jours de pluie par rapport Ă la normale de 16,8%.

La comparaison des productions agricoles de la campagne 2016-2017 Ă la moyenne de celles des campagnes agricoles de 2000 Ă 2005 a montrĂ© une augmentation de 57% pour l’ensemble des cultures et 35% pour le coton.

L’état des pĂąturages est restĂ© satisfaisant dans l’ensemble jusqu’en fin septembre 2016 et la situation de la crue hydrologique 2016-2017 est globalement supĂ©rieure Ă celle de 2015-2016.

Pour la campagne agricole 2016-2017, le budget alloué au Programme de Pluies provoquées a été de 2 milliards 513 millions 950 mille 184 francs CFA, financé par le Budget national.

Le Programme d’activitĂ©s pour la campagne agricole 2017-2018 concerne essentiellement la conduite des opĂ©rations de pluies provoquĂ©es, la mise en Ă©tat de navigabilitĂ© des deux avions, la maintenance du rĂ©seau des radars mĂ©tĂ©orologiques et des Ă©quipements de tĂ©lĂ©mĂ©trie, la fourniture de produits d’ensemencement des nuages et la collecte des donnĂ©es de terrain pour l’évaluation des impacts des opĂ©rations.

Bamako, le 26 juillet 2017

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Madame SANOGO Aminata MALLE

Chevalier de l’Ordre national