Les travaux de la séance plénière étaient présidés par le président du CNT, Malick Diaw, en présence des autres membres de l’organe législatif de la transition. L’ordre du jour de ladite séance plénière portait sur l’élection des autres membres du bureau du CNT, la constitution des commissions générales et l’élection de leurs bureaux. Ainsi, sans difficulté majeure, les membres du CNT ont réussi à élire un bureau de 15 membres (Un Président, 6 vice-présidents, 2 questeurs et 6 secrétaires parlementaires) présidé par le colonel Malick Diaw. Assarid AG IMBARCAOUANE de l’Adema PASJ est le 1er vice-président suivi de MME HATOUMA GAKOU DJIKINIE, 2ème vice-présidente, de MOHAMED AG INTALLA, 3ème vice-président, de ISSA KAOU DJIM de la CMAS, 4ème vice-président, de RACKY TALLA DIARRA de l’UM-RDA, 5ème vice-présidente et de HAMIDOU TRAORE, 6ème vice-président. Le 1er secrétaire parlementaire s’appelle AMADOU MAIGA, NOUHOUM SARR est le 2ème secrétaire parlementaire suivi de AMADOU DIALLO, 3ème secrétaire parlementaire, de SORY KABA DIAKITE, 4ème secrétaire parlementaire, de HABIBATOU NAGNOUMA TRAORE, 5ème secrétaire parlementaire et de OUMOU SANOGO, 6ème secrétaire parlementaire. Le premier questeur est NOUHOUM DABITAO suivi de ADAMA NIARE, deuxième questeur. Après l’adoption du bureau, les membres du CNT ont également élu les membres des différentes commissions. Ainsi, la Commission des Travaux Publics, de l’Habitat, des Domaines et des Transports est présidée par Modibo Keïta. La Commission de l’Éducation, de la Culture, des Technologies de l’Information et de la Communication ; de l’Artisanat et du Tourisme est présidée par Magma Gabriel KONATE. Quant à la Commission de la Santé, du Développement Social et de la Solidarité, elle est présidée par Mamadou Sory Dembélé. La Commission de la Défense Nationale, de la Sécurité et de la Protection Civile est présidée par Minkoro Kané. Mamadou Touré est le président de la Commission des Finances, de l’Economie, du Plan et de la Promotion du Secteur Privé, des Industries, et des Mines. Abdine Koumaré assure la vice-présidence de cette commission. La Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République est présidée par Souleymane Dé. La Commission de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation, et de la réconciliation nationale est présidée par Youssouf Z Coulibaly. Quant à la Commission des Affaires Etrangères, des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, elle est présidée par Aboubacar Sidiki Koné. La Commission de Développement Rural, de l’Environnement et de l’Assainissement ; l’Eau, de l’Énergie est présidée par Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune. La Commission de la Promotion de la Femme, de la famille, de la Protection de l’Enfant, de la Jeunesse, des Sports, du Travail et de l’Emploi est présidée par Me Kadidia Sangaré. Enfin, la commission de contrôle est présidée par Mamadou Diarrassouba. Clôturant les travaux, le président du CNT, Malick Diaw, a fait savoir que les différentes commissions constituées sont la cheville ouvrière du CNT.

Aguibou Sogodogo