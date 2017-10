Voici que les élections pour le renouvellement des conseillers régionaux pointent infailliblement à l’horizon. Les yeux rivés vers les cieux, les Ségoviens cherchent l’homme providentiel comme un messie qu’on attend. Vous de Baraouéli, de Bla, de Macina, de Niono, de San, de Ségou, et de Tominian, il faut être sur ses gardes, il faut être vigilant pour ne pas nous laisser mener par la platitude d’un médiocre. Dieu merci, notre région renferme de hauts cadres au point qu’elle excite la jalousie de certains. Sans calcul politique, qu’on soit en haut ou en bas, qu’on appartienne à la droite ou à la gauche, Monsieur Bréhima Coulibaly communément appelé Bri par les intime, ce natif de Banankoro au bord du fleuve Niger doit-être hissé à la présidence du conseil régional de Ségou. Ingénieur d’agriculture et du génie rural, l’homme au cours de sa longue et riche carrière professionnelle s’est bâti une réputation de travailleur consciencieux qui ne triche pas avec l’effort. Partout où il a servi, il a été une référence pour tous ses collaborateurs. Combattant infatigable au service de la nation malienne, l’homme n’a jamais oublié sa région, la région de Ségou. Quel que soit son lieu d’affectation, il a toujours voulu être avec tous les ségoviens dans leurs préoccupations. Monsieur Coulibaly connait les réalités de Ségou, il en connait les potentialités et saura défendre les intérêts de la région quels que soient les sacrifices à endurer. Les particularités de chacun des cercles, il les connait et il saura les exploiter pour l’intérêt primordial de la 4ème région. Oui, l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Cela sera possible pour nous ségoviens. Pour tous ceux qui ont eu à travailler avec lui, pour tous ceux qui ont eu à échanger avec lui, tous savent que l’un des objectifs tant affiché est de faire de Ségou une région pionnière où les autres viendront s’inspirer. L’amour de cet homme pour sa région, c’est une passion, c’est un contrat qui le lie à ses frères et sœurs des sept cercles de la région qui sont guidés par le même objectif. Partout l’intéressé a apporté sa pierre à l’édifice au sein de nombreuses activités menées dans le cadre du développement de la région de Ségou. Festival « Ségou Bara », Président de l’Association des ressortissants de Banankoro à Ségou, association Kulubali Ton. Bréhima Coulibaly, Président du Conseil Régional, quelle aubaine pour la région que d’avoir à son service cet ingénieur d’agriculture et du génie rural. Qui d’autre mieux que lui trouvera les ressources nécessaires, le financement nécessaire, les techniques agricoles adéquates pour que nous puissions assurer notre auto suffisance alimentaire ? Voici ce qu’il faut. L’enfant de Banankoro sait très bien qu’il faut une infrastructure routière viable pour que certaines zones sortent de l’ornière, de l’isolement. En outre, les échanges commerciaux ne seront une réalité que lorsque les routes existent qui les facilitent. La chance est là pour Ségou et il en faut en saisir l’opportunité. La réussite, c’est l’expérience. L’expérience, c’est la formation, ce sont les nombreux stages et séminaires qui ont fait de notre cadre une perle dont Ségou est fier. Notre ingénieur consultant est prêt à mettre tout son savoir faire pour la grandeur et l’orgueil de la région. Qu’on le sache bien, avec Monsieur Coulibaly, c’est l’espoir pour la jeunesse, le repère trouvé pour les diplômés chômeurs, c’est le travail pour tous. Cela, c’est grâce à tous ses rapports, à ses relations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Mali. C’est ici notre force.

Sur le plan politique, il reste un militant fidèle du Président Ibrahim Boubacar Keita. Mais il est bien loin de beaucoup de ces politiciens bavards qui font plus de bruit que d’action. Etre avec IBK, être à ses cotés, telle est la devise de Coulibaly, ancien élève du lycée Terrasson de Fougère. Quelle fierté !

Avec lui, c’est la gloire pour Ségou, la réussite certaine. Encore une fois « the right in the right place » l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Abdoulaye Yérélé

