Lors d’un point de presse organisé par le mouvement Badenya Ton le jeudi 06 juillet dernier dans la grande salle de conférence de la maison de la presse de Bamako, le mouvement Bandenya Ton a fait le point de sa vision et de ses objectifs pour l’Afrique et pour le Mali.Il entend être une colombe panafricaine.

Badenya Ton est un regroupement de jeunes pour la construction citoyenne, qui se soucie du devenir du Mali et de l’Afrique indique, M. Laya Amadou Guindo, Secrétaire Général du mouvement. Faisant l’historique du mouvement, le Secrétaire Général rappelle qu’il a été lancé pour cultiver la confiance et l’entente entre les maliens à fin de réunir le plus grand nombre de militants et sympathisants désireux de défendre les aspirations du mouvement en particulier et du Mali en général.

Dans le même élan Madame Youma DIARRA, Présidente des femmes du mouvement a précisé qu’il cherche à rassembler toute personne morale ou physique attachée aux valeurs de la société malienne avant d’invité les femmes à adhérer au mouvement.

Pour sa part, le président du mouvement, Badra Alou DEMBELE affirmera que le mouvement Badenya Ton est un mouvement politique ayant pour ambition de participer au processus électoral pour le renforcement de la démocratie, pour l’instauration d’un état de droit et le développement du Mali. Et cela à travers une conscientisation citoyenne autour du respect des valeurs sociétales, religieuses et républicaines.

Dans ce sens, il entend créer la rupture avec les écarts de langage de plus en plus croissant entre les jeunes et les politiques au Mali. Le mouvement sera, promet le président, une force de proposition et d’action mais contribuera également au développement économique, social et culturel du Mali et de l’Afrique afin d’atteindre un objectif commun : la stabilité, la paix, la réconciliation, la bonne gouvernance et la justice.

Interrogé sur les questions brûlantes de l’actualité à savoir le projet référendaire, notamment sur la position du mouvement entre le Oui et le Non, le Président a été un peu plus clair en ces termes: “notre mouvement est loin des clivages partisans, nous ne sommes ni avec l’opposition ni avec le pouvoir”.

En ce qui concerne le référendum, il a ajouté que le mouvement n’est ni avec le Oui ni avec le Non avant d’ajouter qu’en cas de referendum le mouvement fera une grande concertation pour consulter sa base à fin de prendre une décision allant dans le sens de ses objectifs. Pour conclure le Président a lancé un appel à tous les compatriotes à se réunir autour de l’essentiel à fin de défendre les intérêts de la nation.

DAOUDA PLEA