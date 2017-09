Outre les Rats du palais présidentiel, le réseau des opportunistes à pied d’œuvre ont entaché le pouvoir du Président IBK. Plus de70 partis politiques dits de la majorité ont signé une convention le 07 Septembre 2014 pour soutenir les actions du Président de la Républiques. Aujourd’hui, face à l’immense attente de la population malienne qui penne à sortir d’une crise qui l’a beaucoup affectée, nous n’assistons qu’à des discours politiques de nos politiciens au lieu de vraies actions concrètes et sincères.

Aujourd’hui plus que jamais, le Mali a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles dignes pour la reconstruction nationale, le maintien de la paix durable et la stabilité politique sur toute l’étendue du territoire puis la relance de l’économie malienne afin d’offrir un mieux vivre à tous les citoyens. Comme l’a dit le Pr. Dioncounda Traoré ” il y’a un temps pour tout, un temps pour la politique politicienne et un temps pour la reconstruction nationale “.

Alors, sachant qu’une convention avait déjà été signée pour soutenir les actions d’IBK, l’heure est au bilan. Négatif voire impossible à évaluer l’apport de cette convention dans la gestion des affaires publiques par le Président. Cette convention se disant un ensemble de partis politiques acquis aux valeurs de la République, de démocratie et de laïcité qui soutiennent la réalisation du programme politique du Président de la république semble une coquille vide ou des opportunistes à se faire la poche autour d’IBK. La triste réalité est que certains de ces partis n’ont jamais eu les mêmes intérêts, ne se sont reconnus dans les valeurs et dans la vision qu’incarne le Président IBK. Tout simplement, ils ont voulu être plus poche du pouvoir en vue de mieux en profiter au moment opportun. Ces partis opportunistes que nous montrons du doigt n’ont pas des raisons d’être car ils n’ont jamais posé de jalon, jamais mûri de réflexion pouvant aider le pays à aller en avant.

Hier, ils étaient avec ATT, après l’avoir induit en erreur en approuvant toujours son programme malgré quelques défaillances, aujourd’hui, ils sont avec IBK dans l’espoir d’avoir une part de gâteau.

Comme le disait le sociologue Marcelle Mauss ” un don sans contre partie n’est une forme de relations humaines ” alors, le Président doit être un homme avisé dans la mesure où sur cette lancée, ces opportunistes ne pourront jamais lui dire la vérité en face quelque soit sa pertinence. La preuve en est que la paternité de certaines réalisations faites par ATT ont été donnée à IBK. Il s’agit entre autre de construction de la route Bamako Ségou, Hôpital de Mopti.

L’heure du bilan ayant sonné, il reste à IBK de prendre son propre destin en mains. Afin de gérer de mains de maitre les derniers mois qui lui reste. Pour prétendre à un nouveau bail de 5 ans ou pour sortir avec les honneurs dignes de son travail abattu, de son amour pour le Mali.

Ousmane COULIBALY