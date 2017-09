Quatre ans aprĂšs l’Ă©lection du prĂ©sident Ibrahim Boubacar KeĂŻta, le Mali est au centre des incertitudes. La situation sĂ©curitaire demeure une brĂ»lante prĂ©occupation. Outre le Nord, le Centre du pays s’embrase. L’application de l’Accord signĂ© en 2015 est dans une grave impasse. Les scandales de gouvernance se multiplient et restent impunis. L’instabilitĂ© gouvernementale est Ă son paroxysme: Quatre premiers ministres et sept gouvernements en quatre ans! MalgrĂ© ce tableau peu rĂ©jouissant, le prĂ©sident a continuĂ© ses voyages Ă l’extĂ©rieur comme si de rien n’Ă©tait.

Le 19 septembre 2013, une vingtaine de chef d’États et de gouvernements Ă©taient venus Ă Bamako pour le sacre international du nouveau prĂ©sident de la RĂ©publique, Ă©lu avec 77% des voix. Ces personnalitĂ©s Ă©trangĂšres croyaient que l’Ă©lection d’IBK allait inaugurer le dĂ©but d’une nouvelle Ăšre pour le Mali. Et Ă l’intĂ©rieur, les Maliens rĂȘvaient d’Ă©crire, sous le leadership du « Kan kelen tigui », une nouvelle page de leur histoire.

Quatre ans aprĂšs, le rĂȘve s’est muĂ© en cauchemar. Le mythe qui le faisait passer IBK pour « L’homme de la situation » ou encore « L’homme Ă poigne », n’a pas rĂ©sistĂ© Ă l’épreuve du pouvoir. En effet, en plus de la situation sĂ©curitaire toujours prĂ©caire, l’économie malienne est en lambeau, le tissu social effritĂ©, le front syndical mouvementĂ©, l’administration morose. Jamais l’État n’a Ă©tĂ© autant discrĂ©ditĂ© et ridiculisĂ©! Sous nos yeux, faute d’un leadership clairvoyant, le Mali se dĂ©lite. La partition du pays se concrĂ©tise, alors que IBK a jurĂ© de garantir l’intĂ©gritĂ© du territoire national. Cette promesse reste un objectif lointain. Outre le Nord, oĂč la souverainetĂ© de l’État reste contestĂ©e par divers groupes armĂ©s, le Centre du pays s’est embrasĂ©. Faute de vision, la mise en Ɠuvre de l’Accord est dans une grave impasse. La situation explosive dans la rĂ©gion de Mopti n’a pas reçu l’attention nĂ©cessaire et le traitement adĂ©quat.

De façon générale, pendant les quatre premiÚres années du mandat du président, il y a eu plus de morts au Mali du fait du conflit que pendant les 53 années précédentes, de 1960 à 2013. Au total, au moins 5000 civils, militaires maliens et étrangers ont perdu la vie dans notre pays depuis les débuts du mandat du président.

Les détournements continuent, malgré la crise

Les affaires sombres les plus emblĂ©matiques restent celles liĂ©es Ă l’achat de l’avion prĂ©sidentiel, acquis Ă la suite d’un montage financier opaque de type mafieux mĂȘlant sociĂ©tĂ©s-Ă©crans et hommes d’affaires douteux. Hors de toute inscription budgĂ©taire, 20 milliards de francs CFA ont Ă©tĂ© sortis des caisses de l’Etat pour acquĂ©rir un Boeing 737 non encore immatriculĂ© au nom du Mali, alors mĂȘme que le pays dispose d’un avion prĂ©sidentiel (Boeing 727) en bon Ă©tat et dont l’assurance contractĂ©e auprĂšs de l’assureur londonien, Allianz, avait Ă©tĂ© renouvelĂ©e jusqu’en 2015. Le FMI (Fonds monĂ©taire international) et la Banque mondiale Ă©taient sortis de leur rĂ©serve pour exprimer leur mĂ©contentement. Le Bureau du VĂ©rificateur gĂ©nĂ©ral a Ă©tĂ© commis par le Fmi pour auditer cette affaire, ainsi que la section des comptes de la Cour suprĂȘme par le gouvernement malien. Les rapports de ces deux structures de contrĂŽle sont accablants : des surfacturations comprises entre 29 milliards et 38 milliards sont dĂ©celĂ©es. Pis, aujourd’hui encore, nul ne sait si l’avion appartient au Mali.

Au mĂȘme moment, Ă©tait rĂ©vĂ©lĂ©e aux Maliens et au monde entier la nature d’un marchĂ© de grĂ© Ă grĂ© de 69 milliards de FCFA attribuĂ©, en violation des rĂšgles des marchĂ©s publics, Ă un proche de la famille prĂ©sidentielle, Sidi Mohamed Kagnassy, directeur gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© Guo-Star Sarl et promu aussitĂŽt conseiller spĂ©cial du prĂ©sident. Avec l’avenant, le marchĂ© a finalement portĂ© sur 108 milliards de FCFA. Le fait que le marchĂ© soit attribuĂ© de grĂ© Ă grĂ© est un piĂ©tinement flagrant des principes Ă©lĂ©mentaires de passation de marchĂ© public. Pire, dans le mĂȘme contrat, les Maliens apprendront que le ministre des Finances, Mme Fily BouarĂ©, a couvert ce marchĂ© par une garantie de 100 milliards de francs CFA. Des personnalitĂ©s, l’on se souvient, avaient profitĂ© de ces affaires pour se sucrer en se livrant Ă des surfacturations dont seules les RĂ©publiques bananiĂšres ont le secret.

Bien d’autres marchĂ©s de ce genre existent, surfacturĂ©s et couverts par l’impunitĂ©. En avril 2016, le gouvernement a remis au MOC (MĂ©canisme opĂ©rationnel de coordination) 42 vĂ©hicules destinĂ©s aux patrouilles mixtes. La presse a rapportĂ© que lesdits vĂ©hicules ont coĂ»tĂ© Ă l’État 2 milliards 300 millions de FCFA, soit plus de 50 millions l’unitĂ©. Le Parena a, au mois suivant, publiquement critiquĂ© ce marchĂ© et sollicitĂ© l’intervention des pouvoirs publics pour sauver l’argent public. En vain!

AprĂšs l’affaire de l’avion prĂ©sidentiel et des Ă©quipements militaires surfacturĂ©s, le Malien lambda Ă©tait loin de s’imaginer qu’un autre scandale, portant lui aussi sur des milliards de FCFA, Ă©claterait. Ce Ă©niĂšme scandale portait sur une soixantaine de milliards F CFA destinĂ©s Ă l’achat de l’engrais pour les paysans, sous forme de prĂȘts Ă rembourser dĂšs la fin des rĂ©coltes dans les opĂ©rations de dĂ©veloppement rural.

C’est un minuscule GIE (Groupement d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique) qui Ă©tait chargĂ© de l’attribution, Ă travers un avis d’appel fort douteux, de ce gros et juteux marchĂ© Ă des fournisseurs, parfois sans foi ni loi. Il a fallu qu’un concurrent mĂ©content crache dans la soupe, en soumettant au test de conformitĂ© l’engrais d’un rival Ă un laboratoire de la place, pour que le pot aux roses soit dĂ©couvert et que la vĂ©ritĂ© dans toute son horreur commence Ă ĂȘtre Ă©talĂ©e sur la place publique. Le prĂ©sident de la RĂ©publique a promis la fermetĂ© dans ce dossier, au cours de la session du Conseil supĂ©rieur de l’agriculture qu’il a prĂ©sidĂ©e le 16 mai 2016. L’opinion a longtemps attendu sa rĂ©action. En vain.

L’impunitĂ© encourageant de nouvelles atteintes Ă la morale publique, une nouvelle affaire dite « des 1000 tracteurs » a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e Ă l’opinion malienne par le Parti pour la renaissance nationale (Parena) qui, aprĂšs investigations, est parvenu Ă la conclusion que la passation dudit marchĂ© n’a pas respectĂ© les rĂšgles rĂ©gissant le code des marchĂ©s publics. Selon le Parena, il y a eu une procĂ©dure irrĂ©guliĂšre et frauduleuse de grĂ© Ă grĂ© dĂ©guisĂ©, un dĂ©lit d’initiĂ© et des surfacturations qui ont fait perdre Ă l’État plusieurs milliards de francs CFA.

Un autre scandale qui a Ă©claboussĂ© le mandat d’IBK : l’attribution des 1552 logements sociaux de Tabacoro, dans laquelle il a Ă©tĂ© orchestrĂ© une vĂ©ritable magouille Ă ciel ouvert. En plus des ministres de la RĂ©publique et des cadres de l’administration, le ministre Dramane DembĂ©lĂ© a distribuĂ© des villas « sociales » Ă la famille du Premier ministre Modibo KĂ©ĂŻta. Ainsi, sous IBK, le Mali est entrĂ© dans une nouvelle Ăšre des logements sociaux. DĂ©sormais, tous les bĂ©nĂ©ficiaires doivent avoir un caractĂšre particulier : ĂȘtre militant ou sympathisant d’un parti de la mouvance prĂ©sidentielle, ou avoir un lien avec un prĂ©sident ou un membre des institutions de la RĂ©publique.

Un président absent du pays

Le prĂ©sident et ses soutiens aiment Ă dire que le Mali Ă©tait dans un gouffre au moment oĂč ils accĂ©daient au pouvoir. MalgrĂ© la gravitĂ© de la situation dont ils ont hĂ©ritĂ©, ils n’ont mis en place aucun mĂ©canisme pour prendre Ă bras-le corps les problĂšmes et les gĂ©rer. La prĂ©sidence qui aurait dĂ» ĂȘtre le cƓur du combat pour sauver le pays n’existe pas. En quatre annĂ©es de mandat, le PrĂ©sident a trĂšs rarement prĂ©sidĂ© une rĂ©union de cabinet sur une question importante. MĂȘme prĂ©parer le Conseil des Ministres n’est pas dans ses habitudes. Il est toujours dans les airs. Il a dĂ©jĂ fait 20 fois le tour de la terre. Et quand il est Bamako, le Chef de l’État est inaccessible. Les nombreux conseillers et conseillers spĂ©ciaux le rencontrent difficilement. À une ou deux exceptions prĂšs, les cellules thĂ©matiques ne fonctionnent pas. Les rĂ©sultats obtenus en disent long sur l’Ă©tendue de l’immobilisme.

Comme si cet Ă©tat de fait ne suffisait pas, les Maliens assistent Ă une dilapidation des ressources publiques. Les princes du jour, Ă commencer par le prĂ©sident de le RĂ©publique, baignent dans l’opulence au moment oĂč la grande majoritĂ© des citoyens rasent le mur. Le rĂ©gime IBK a suffisamment dĂ©montrĂ© son caractĂšre budgĂ©tivore. De son accession au pouvoir Ă nos jours, le budget de la prĂ©sidence est constamment revu Ă la hausse. La preuve ? Le 1er budget prĂ©parĂ© par l’administration IBK  a affectĂ© Ă la prĂ©sidence de la RĂ©publique la somme de 9 milliards 300 millions de francs CFA pour 2014. En 2015, ce budget a Ă©tĂ© portĂ© Ă 14 milliards 600 millions, soit une augmentation de 57%. D’à peu prĂšs 16 milliards en 2015, le budget de Koulouba est passĂ© Ă 19,3 milliards en 2016.

Que dire encore de la rĂ©novation du Palais prĂ©sidentiel et de la rĂ©sidence privĂ©e du prĂ©sident? Pour mĂ©moire, le 27 mai 2015, le conseil des ministres avait attribuĂ© un marchĂ©, d’un montant de 5 milliards 993 millions 489 mille 955 francs CFA, Ă l’entreprise « Groupement EIFFAGE » pour rĂ©nover le Palais.

N’en parlons pas de sa rĂ©sidence privĂ©e qui, en chantier permanent, a dĂ©jĂ fait couler beaucoup de salive. Ce sont lĂ quelques actes et faits qui sont en contradiction avec les diffĂ©rents slogans de campagne d’IBK qui promettait de faire le « bonheur des Maliens».

Suivant l’exemple de leur « guide », la plupart des ministres privilĂ©gient les voyages Ă l’extĂ©rieur. Craignant permanemment d’ĂȘtre dĂ©barquĂ© du jour au lendemain, ces ministres profitent au maximum de leur poste.

L’instabilitĂ© gouvernementale

Improvisation et tĂątonnements sont les principales caractĂ©ristiques de l’action du prĂ©sident IBK. RĂ©sultat: l’instabilitĂ© gouvernementale a atteint son paroxysme. En quatre ans, IBK a nommĂ© quatre premiers ministres. Le 3Ăš a formĂ© en 20 mois quatre gouvernements. Un record !

La plupart des dĂ©partements ministĂ©riels ont eu entre trois et quatre titulaires. Il s’agit des ministĂšres de l’Économie et Finances, de l’Éducation, de la DĂ©fense, de l’Administration, de la Justice, et celui de la Communication. Certains ministres sont en train de faire le tour de tous les dĂ©partements.

TrĂšs souvent, les remaniements interviennent pour sacrifier un ou des ministres Ă la suite d’affaires scabreuses. « La politique des agneaux sacrificiels », qualifie le Parena.

MĂȘme Koulouba n’échappe pas Ă cette instabilitĂ©. Le SecrĂ©tariat GĂ©nĂ©ral de la prĂ©sidence est Ă son 4Ăš titulaire.

En outre, l’actuel systĂšme de gouvernance est aussi fondĂ© sur la famille, le clan, les relations. Un systĂšme qui paralyse le fonctionnement de l’Administration, oĂč la compĂ©tence et le mĂ©rite sont sacrifiĂ©s ou foulĂ©s au pied. Pourtant, IBK avait toujours promis de mobiliser les ressources humaines de qualitĂ© au tour du Mali. Cette promesse se traduit aujourd’hui par l’accaparement des postes de responsabilitĂ© par les membres du clan et leurs alliĂ©s. C’est cette mĂ©thode de gestion nous a conduits au dĂ©sastre. ConsĂ©quences : Les injustices flagrantes, les dĂ©tournements des biens publics au vu et au su de tous, l’extension de la pauvretĂ©, le chĂŽmage des jeunes, les mauvaises nouvelles venant du Nord et du Centre ont crĂ©Ă© un profond mĂ©contentement du peuple malien. D’oĂč les multiples grĂšves observĂ©es par les syndicats.

Face Ă cette situation, IBK et son gouvernement font comme disent les AmĂ©ricains du “One man show”. Il n’est que de regarder notre tĂ©lĂ©vision nationale, pour se demander sous quels cieux nous nous trouvons. Comme quoi, les Maliens ne sont pas au bout de leurs souffrances. D’ailleurs, comment espĂ©rer au changement quand le prĂ©sident IBK fait de la RĂ©publique la chose de sa famille? Comment espĂ©rer au changement quand IBK lui-mĂȘme ne semble avoir aucune pitiĂ© pour les maigres ressources de l’Etat? Comment espĂ©rer encore au changement quand des pratiques frauduleuses (marchĂ©s de grĂ© Ă grĂ©) deviennent monnaie courante ?

I B D