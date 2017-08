Un vrai mal qui freine le développement du Mali et l’amélioration des conditions de vie des populations. Au Mali, la liste des personnalités emprisonnées pour détournement de fonds ne cesse de croître.

Alors qu’on sait que des anciens comme nouveaux directeurs généraux d’entreprises publiques, d’anciens ministres, des chefs de cabinet et autres, se sont bien sucrés sur le dos du contribuable malien. Vue la gabegie financière commis par ses derniers, on pourra si l’on voudra faire la traque aux sorciers former un gouvernement en prison.

L’on sait au Mali que la corruption s’est aggravée ces dernières années, mais malheureusement aucune sanction ne se profile à l’horizon, pour punir les auteurs. Ce qui donne une piètre image du pays sur le plan international.

Oui le Mali a mal dans la gestion de fonds publics, les gestionnaires de la fortune publique font preuve, à notre avis, d’un manque de patriotisme. Sinon comment expliquer le fait que ce problème resurgit chaque fois, malgré la mise sur pied d’institutions comme le Casca, le bureau du vérificateur général et la très fameuse opération épervier qui vise à s’abattre sur ceux qui « dévorent » la fortune publique. Malgré tout ça, les Maliens n’ont pas peur de voler.

Comment un homme peut-il détourner à lui seul des milliards de francs CFA ? Dieu sait que cela entraine des manques à gagner énormes pour le Mali et son développement économique. Le détournement de fonds est un véritable frein au décollage du pays.

Malheureusement, cette pratique reste encore encrée dans nos mentalités. On se dit peut-être « les autres l’ont fait avant nous, pourquoi pas nous », oui, il faut bien mettre la famille à l’aise et à l’abri du besoin, quitte à être emprisonné plus tard.

Le détournement des fonds publics ainsi que la corruption constituent véritablement des freins pour l’essor du Mali. Les mentalités des uns et des autres doivent changer afin que cette grande nation puisse enfin se tourner résolument vers son émergence.

Assi de Diapé