Après avoir prĂŞtĂ© serment le jeudi dernier devant les juges de la Cour SuprĂŞme, les membres de l’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s dans l’exercice de leurs missions pour un mandat de quatre ans. La cĂ©rĂ©monie, prĂ©sidĂ©e par M. Etienne KĂ©nĂ©, prĂ©sident de la Section judiciaire de la Cour SuprĂŞme, a enregistrĂ© la prĂ©sence de plusieurs hautes personnalitĂ©s dont le prĂ©sident de la Cour, M. Nouhoum Tapily, le VĂ©rificateur GĂ©nĂ©ral et M. Amadou Ousmane TourĂ© ainsi que les parents, amis et connaissances des heureux rĂ©cipiendaires.

Les membres de l’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite ont prĂŞtĂ© serment le jeudi 1er juin dernier dans la salle de dĂ©libĂ©ration de la Cour SuprĂŞme du Mali. Une cĂ©rĂ©monie prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident de la Section Judiciaire de la cour en prĂ©sence des reprĂ©sentants de toute la famille judiciaire.

La cĂ©rĂ©monie a commencĂ© par la lecture de l’ordonnance N° 2015-032/P-RM du 23 septembre 2015 qui procède de la volontĂ© du PrĂ©sident de la RĂ©publique de lutter efficacement contre l’enrichissement illicite au Mali.

Ensuite, dans son long rĂ©quisitoire, l’Avocat gĂ©nĂ©ral M. Cheick Mohamed ChĂ©rif KonĂ© a mis l’accent sur l’importance de cette cĂ©rĂ©monie de prestation de serment qui est Ă la dimension des membres. Aussi, il a fait une brève prĂ©sentation de l’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite qui est uniquement dĂ©diĂ©e Ă la prĂ©ventive et Ă la lutte contre l’enrichissement illicite. A ce titre, il touche directement au patrimoine des assujettis sur la base de la dĂ©claration et du contrĂ´le de leurs biens.

Il a pour missions d’assurer, dans le respect des compĂ©tences propres Ă chacune des structures concernĂ©es, une coopĂ©ration efficace et la concertation des autoritĂ©s nationales, directement ou indirectement concernĂ©es par la lutte contre l’enrichissement illicite ; de prendre communication des dĂ©clarations de biens aux fins d’exploitation ; de demander aux assujettis ainsi qu’Ă toute autre personne physique ou morale, la communication des informations dĂ©tenues par eux et susceptibles d’enrichir les Ă©lĂ©ments justifiant la saisine des autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes ; d’effectuer ou de faire effectuer des Ă©tudes pĂ©riodiques sur l’Ă©volution des techniques utilisĂ©es aux fins d’enrichissement illicite ; d’animer et de coordonner, en tant que de besoin, aux niveau national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services pour la recherche des infractions induisant les obligations de dĂ©claration ; de centraliser les informations nĂ©cessaires Ă la dĂ©tection et Ă la prĂ©vention des faits d’enrichissement illicite, etc.

Aux dires de l’Avocat gĂ©nĂ©ral, dans son rĂ©quisitoire, l’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite peut dĂ©cider d’enquĂŞter sur les Ă©ventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la dĂ©claration des biens de l’assujetti. Dans ce cas, il peut se faire communiquer tous les documents ou pièces justificatives de nature Ă le renseigner sur les Ă©lĂ©ments de dĂ©claration de l’intĂ©ressĂ© et procĂ©der Ă l’audition des personnes dont il estime le tĂ©moignage nĂ©cessaire, sans que ces dernières ne puissent opposer un Ă©ventuel secret professionnel.

L’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite est aussi soumis Ă un contrĂ´le externe, au moins une fois tous les trois ans, sur sa gestion financière et son fonctionnement administratif. Ce contrĂ´le est effectuĂ© par la Cour SuprĂŞme et le rapport est rendu public. Il n’existe aucun rapport hiĂ©rarchique ou de subordination entre l’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite et les autres structures de contrĂ´le. Cependant, il y a des relations fonctionnelles. L’office reçoit, Ă sa demande, tous les rapports d’activitĂ©s et d’audits des autres structures de contrĂ´le et de supervision, et toutes autres informations communiquĂ©es par les autres structures, les organes de poursuites et les Officiers de police judiciaire, nĂ©cessaires Ă l’accomplissement de ses missions.

L’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite ne reçoit d’instructions d’aucune structure mais ils ont obligation de rĂ©sultats. Avant cette cĂ©rĂ©monie de prestation de serment, les membres de l’office se sont acquittĂ©s d’une exigence en faisant la dĂ©claration de leurs biens.

Après ce rĂ©quisitoire de l’Avocat gĂ©nĂ©ral, l’honneur est revenu au prĂ©sident de la section judiciaire de la Cour SuprĂŞme de lire la formule de serment adaptĂ©e pour la circonstance. Ainsi, chaque membre de l’office a levĂ© sa main droite pour prĂŞter serment. Après quoi, ils ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s dans l’exercice de leurs missions.

Au total de douze membres, ils émanent de la présidence de la République, des Administrations financières et de toutes les couches socioprofessionnelles et de la société civile.

Ce bureau de l’Office central de Lutte contre l’enrichissement illicite, prĂ©sidĂ© par M. Moumouni Guindo, a pour membres : M. Djibril Kane, Mme Bagayoko Fanta Camara, MM. Oumar WaguĂ©, Ibrahim Abdoulaye MaĂŻga, Oumar BouarĂ©, Mme Coulibaly Awa SamakĂ©, le ContrĂ´le GĂ©nĂ©ral de police Mohamed Aly Awassoum, le Capitaine de Gendarmerie Djibril Sogoba, MM. Amadou MallĂ© et Oumar TraorĂ©. Leur mandat est de quatre ans.

Youssouf SANGARÉ