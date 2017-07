Le Mali est un pays où le détournement de derniers publics est devenu malheureusement monnaie courante. Pour lutter contre ce phénomène néfaste, la loi contre l’enrichissement illicite a vu le jour. Cette nouvelle loi initiée par IBK qui a été majoritairement appréciée, est malheureusement contestée par le Syndicat National des Travailleurs de l’Administration d’Etat (Syntade). Une bande d’apatride qui veut certainement continuer à s’enrichir sur le dos des pauvres contribuables Maliens.

Votée par les députés, la loi sur l’enrichissement illicite doit être apprécier par tout bon patriote. Puisqu’elle va mener fin à la corruption et aux détournements qui sont malheureusement devenus une mode dans l’administration malienne. Mais à la surprise générale, le Syntade s’est dressé contre cette loi suite à une rencontre tenue, ce week-end-en, à la Bourse du travail. Il rallie ainsi son combat la centrale syndicale UNTM dont le chef n’est autre que le patron du SYNTADE: Yacouba Katilé . Des mouvements de grève sont prévus pour exiger l’abrogation de la loi, mais d’ores et déjà, le Syntade a demandé à ses militants sur toute l’étendue du territoire national de ne pas signer les formulaires de déclaration de biens que leur a envoyés la Commission de lutte contre l’enrichissement illicite. « Cette décision apatride du Syntade n’engage qu’eux. Le Syntade est composé par des administrateurs qui malgré qu’ils sont entièrement pris en charge en matière de logement d’électricité de téléphone et avec des primes faramineuses st les maux de ce pays et ils sont à la base de tous les contentieux fonciers avec les élus communaux », indique un administrateur des postes. Un autre de répliquer : « nous avons accusons à longueur de journée que IBK ne prend de mesure contre l’enrichissement illicite et nous critiquons encore une loi votée dans ce sens. De pourquoi les membres du Syntade ont-ils peur ? ».

Même son de cloche pour Y.C un ancien syndicaliste de l’Untm : « Cela va de soi que le syntade rejette cette loi ; puisque la plus part d’entre eux ont été recrutés ou nommés fonctionnaires par voie de corruption… »

De l’avis général, ce n’est pas un syndicat d’apatride qui va faire abroger une loi qui du reste est le résultat d’un processus long, laborieux et majoritairement apprécié. En tout cas, il revient à la Cellule de lutte contre l’enrichissement illicite de prendre ses responsabilités en appliquant la loi qui stipule : « tout fonctionnaire assujetti qui ne veut pas se plier aux déclarations des biens avant mis août verra son décret de nomination abrogé ».

Qualifiée de « nyèngo » (égoïste) par le Syntade, la loi contre l’enrichissement illicite doit être obligatoirement mise en œuvre ; puisqu’il est vraiment temps de freiner le pillage des maigres ressources des contribuables maliens par des fonctionnaires voyous.

Aliou Touré