La corruption et tous les comportements malsains qui l’accompagnent handicapent le dĂ©veloppement du Mali. Cette pratique a transformĂ© le visage de la sociĂ©tĂ© malienne, les rapports avec l’administration, ou entre particuliers sont rĂ©gulĂ©s par ces pratiques. Une simple autorisation, un marchĂ© public, un document officiel, vous avez très peu de chance d’ĂŞtre satisfait, d’obtenir un service regulier, sans qu’il ne vous soit suggĂ©rĂ© de glisser un petit billet pour “booster” la procĂ©dure. Comprenez que sans lui graisser la patte votre interlocuteur, dĂ©tenteur du pouvoir fera traĂ®ner votre demande.

Ces tracasseries, sont devenues le quotidien des maliens, et rares sont ceux que vous croiserez qui vous diront n’y avoir jamais Ă©tĂ© confrontĂ©s, ou n’avoir jamais glissĂ© un petit biller pour accĂ©lĂ©rer une procĂ©dure. Bien Ă©videmment au plus haut niveau du pouvoir, on ne parle pas de glisser un petit billet, mais de sommes folles, colossales se chiffrant en milliards de francs CFA (Rapports du VGE).

Face Ă cela plusieurs solutions ont Ă©tĂ© expĂ©rimentĂ©es (VGE, CASCA) sans vĂ©ritablement impacter le phĂ©nomène, l’impunitĂ©, et le manque de rĂ©action de  la population spoliĂ©e a au contraire rassurĂ© ceux qui sont visĂ©s.  La corruption, et les pratiques connexes ont eu de graves consĂ©quences mesurables sur la vie des maliens.

Si l’on prend la crise au centre du pays par exemple, dans certaines zones bien prĂ©cises, des insurgĂ©s ont pris les armes pour protester contre ce qu’ils ont nommĂ© le racket des hommes en arme. Exemple, lors du marchĂ© hebdomadaire d’une grande ville bien connue, les forces de l’ordre avaient pour habitude d’Ă©riger un barrage pour collecter des “taxes” illĂ©galement sur les forains. Ces derniers se sont armĂ©s et ont chassĂ©s ces forces manu militari.

Face Ă l’ampleur du problème et au manque de sanctions, l’accord pour la paix et la rĂ©conciliation au Mali en son article 46 a demandĂ© au Gouvernement du Mali la crĂ©ation d’une Commission de lutte contre la corruption et la dĂ©linquance financière. Le lien est fait entre la lutte contre la corruption et la paix au Mali.

Le Mali prendra plusieurs textes de lois parmi lesquels le DĂ©cret N° 2015-0719 P-RM du 9 novembre 2015 portant organisation et modalitĂ©s de fonctionnement de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI), le  DĂ©cret N°2015-0606 P-RM du 05 octobre 2015 fixant les modalitĂ©s d’application de la Loi N° 2014-015 du 27 mai 2014 portant prĂ©vention et rĂ©pression de l’enrichissement illicite et l’ordonnance N°2015-032 P-RM du 23 septembre 2015 portant crĂ©ation de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite

CrĂ©Ă©e en septembre 2015 OCLEI n’est devenue opĂ©rationnelle qu’en 2017, avec la nomination des 12 membres en mars. DĂ©jĂ Ă l’Ĺ“uvre l’OCLEI a demandĂ© aux 55000 fonctionnaires de faire une dĂ©claration de patrimoine qui sera Ă©valuĂ©e comparativement Ă leurs revenues. Vous imaginez bien la rĂ©action de celui qui a  à peine 300.000 francs de salaire mensuel et un patrimoine estimĂ© Ă plusieurs milliards, sans le moindre prĂŞt bancaire. La fronde et la dissimulation s’organisent, et le mĂ©contentement  est remontĂ© au plus haut niveau.

Pour rappel le fonctionnaire assujetti, qui manque Ă cette obligation, doit ĂŞtre rĂ©voquĂ© de ses fonctions et ĂŞtre interdit d’exercer les fonctions d’assujetti pendant cinq ans. Face au blocage que certains fonctionnaires entendent organiser pour Ă©chapper Ă l’OCLEI, seule la fermetĂ© du plus haut niveau de dĂ©cision, peut permettre de faire le travail comme il faut, de sanctionner et mettre fin Ă cette pratique honteuse.

On se souviendra de la malheureuse formule de l’ancien PrĂ©sident ATT disant “On ne peut pas mettre en prison un père de famille” autrement dit un père de famille peut se dĂ©shonorer et en humilier un autre pour son petit pĂ©cule, sans rien craindre. La dĂ©claration est pourtant rĂ©vĂ©latrice d’une certaine mentalitĂ© chez nos Ă©lites, d’un sentiment d’impunitĂ©, du fait qu’on ne touche pas Ă un père de famille parce qu’il a fautĂ©, du fait de son statut.

L’OCLEI butera sur Ă la malice des contrevenants, sur leur capacitĂ© de rĂ©sistance, ne sera pas aidĂ© par la faiblesse d’un Etat gangrĂ©nĂ© par la corruption, qui pourrait encore une fois fermer les yeux, notamment sur les gros poissons  qui seront Ă©pinglĂ©s.

Par askiamohamed