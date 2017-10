La police et la justice malienne occupent les premiers rangs parmi les institutions les plus corrompues du Mali. L’information est révélée par le dernier rapport d’Afrobaromètre rendu public la semaine dernière dernier. Ce rapport qui fait état de seul 45% des adultes maliens à avoir foi aux tribunaux pour le règlement des litiges, est réalisé à la suite d’une enquête menée entre 2014 et 2015 auprès de 1200 citoyens maliens.

La majorité des Maliens ne font pas confiance en leur justice ; tel est ce qu’on peut retenir de ce rapport réalisé sur tous les pays de l’Afrique de l’ouest. C’est dire que la justice traditionnelle occupe encore une place importante dans la société malienne. La proportion de populations faisant recours à la justice moderne au Mali, est l’une des plus faibles de la sous région ouest africaine.

Aussi souligne le document, plus de 52% de la population malienne pensent que la police et les magistrats sont les plus corrompus de toutes les institutions. Seulement 7% des citoyens maliens affirment avoir eu à faire avec le système judiciaire au cours des cinq années précédant l’enquête, indique le rapport.

Afrobaromètre explique que les hommes sont deux fois plus susceptibles soit 9% d’avoir un contact avec les tribunaux que les femmes estimées à 4%. Les jeunes maliens entre 18 et 25 ans, notamment les ruraux et ceux qui n’ont pas reçu d’éducation formelle ont des niveaux de contact plus bas avec la justice.

Selon Afrobaromètre, 32% des personnes demandées préfèrent la justice traditionnelle qu’a la justice formelle. Ce rapport explique ce faible taux par la complexité du système judiciaire du Mali.

Pour certains observateurs, ce manque de confiance des citoyens en la justice formelle s’explique par le caractère corrompu de l’appareil judiciaire. Ils estiment également que le faible contact des citoyens avec les tribunaux est quelque part dû à l’éloignement des instances judiciaires des justiciables.

Kassoum TOGO

